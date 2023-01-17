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湖南農民仿製10萬張梵谷畫 見真跡沉默了：我只是畫工

中國新聞組／北京17日電
「中國梵高」紀錄片海報。（取材自瀟湘晨報）
「中國梵高」紀錄片海報。（取材自瀟湘晨報）

一部講述深圳大芬油畫村的一名農民畫工的「中國梵高」紀錄片近日再次翻紅，主角趙小勇來自湖南邵陽，20多年來靠臨摹梵谷（中國譯「梵高」）、仿製畫超過10萬幅，養活了一家人，當他有機會踏上荷蘭的土地，站在梵谷的真跡前時，他的世界卻崩塌了。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，「中國梵高」這部紀錄片其實早在2016年12月就已經上映了，近幾年卻被人反復挖掘回味，一次又一次地上熱搜。片中的深圳大芬村，被稱為世界最大的油畫複製工廠。這裡的畫工大多數是農民出身，他們每天流水線般生產臨摹梵谷、莫內等作品，賣給歐洲的客戶。

趙小勇是深圳大芬的一位畫工。(紀錄片畫面截圖)
趙小勇是深圳大芬的一位畫工。(紀錄片畫面截圖)

趙小勇就是大芬村的一員，他畫梵谷的畫最多，因為賣得最好。他臨摹的梵谷作品超過了10萬幅，是梵谷本人作品的百倍之多。畫到最後，他已經形成了肌肉記憶，最快可以在28分鐘內臨摹出一幅「向日葵」。

趙小勇有一個夢想，去一趟荷蘭，去看看梵谷的真跡，和梵谷生活過的地方。當他終於有機會去到荷蘭時，他沉默了。他在「向日葵」「自畫像」「杏花」等作品下仔細端詳，尤其是在他最熟悉的那幅「向日葵」真跡前，他駐足許久，嘴裡不時說著：「不一樣，一切都不一樣。」他曾對著書本和電腦臨摹了這些畫千千萬萬遍，每根線條的落點和軌跡都刻在骨頭裡。可當他看到原作，他才明白，那些參考的照片，早就因為印刷出現了失真。他積累了多年的經驗、總結的畫法根本就是錯筆。梵谷真跡充滿色彩的筆觸「看不到半點悲傷，全是熱愛和樂觀」。

他意識到，自己只是一個畫工，而梵谷是一名畫家。趙小勇說：「畫了梵谷作品20年，抵不到博物館裡的一副作品。」

從荷蘭朝聖歸來後，趙小勇開始改變，他嘗試用筆去畫老家的人和風景，他不再只是模仿梵谷的作品，也試著像梵谷一樣，為自己的心作畫。他知道自己不會成為梵谷，但是他的筆不會停。

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