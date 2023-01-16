中國2022年名校畢業生 出國留學降 多數留國內深造就業

北京清華大學針對2022年應屆畢業生的就業報告中顯示，出國深造的學生僅剩7成。（取材自中國青年報）

中國2022年有1076萬名畢業生出校門，千萬大軍的就業 狀況備受矚目。近日，清華大學、上海交通大學、吉林大學等知名高校發布了2022屆畢業生就業質量報告，綜觀報告顯示出，畢業生出國深造率大降，且出現逃離城市，而往中西部發展的趨勢。

這幾年受到疫情影響，有較高比率畢業生選擇直接就業或在中國國內升學 。據清華大學2022年畢業生就業質量報告指出，畢業生去向落實率（指深造加上就業佔整體畢業生數量）為98%，超8成畢業生赴重點單位就業創業。其中，選擇中國國內深造比例為28.3%，出國（境）深造比例為7.1%，簽三方就業比例為52.5%，靈活就業比例為10.1%。

另外，在北京 第二外國語學院就業報告中，截至2022年10月31日畢業去向中，有1561人選擇就業，569人選擇升學，升學率為24.91%。其中，國內升學人數為239人，出國出境深造人數為330人。前三大留學國家分別是英國、美國與日本。

面對不確定感，選擇深造的畢業生也增加，在西北農林科技大學，截至2022年12月1日的統計，「不就業擬升學」是本科生未就業的最主要原因，佔未就業本科生的比例為65.37%。

此外，畢業生就業趨勢也受到中國官方力推政策發展。比如上海交通大學，截至2022年11月30日統計中，畢業生赴國家重點行業單位就業率為71.08%。

另外，在吉林大學就業報告中，從經濟區域分布上看，2022屆畢業生到中西部就業的人數比例為59.52%，其中博士為75.15%，本科和碩士分別為66.33%和53.94%。

據第三方調研機構麥可思研究院《2022年中國大學生就業報告》顯示，近兩年應屆大學生讀研比例持續上升，「國考」總報名人數不斷增多，2018-2021屆畢業生中有四成選擇到國有企業或事業單位就業。