年夜飯餐廳預訂回疫前9成 預製菜銷量同比增5倍

餐飲業逐漸復甦。圖為河南省鄭州市中牟縣的電影小鎮餐廳，元旦假期全滿情況。（新華社）

新冠病毒疫情 對中國餐廳業影響似正逐漸消退，2023 年春節年夜飯市場進入復甦階段，北京 、上海、浙江等多地堂食（內用）預訂和預製菜外賣兩旺。其中，北京許多餐廳的年夜飯預訂已恢復到2019年同期九成，有平台的年夜飯菜品銷量比去年增長500%。傳統年菜佛跳牆等已「不夠看」，帝王蟹、三文魚（鮭魚）等都變身今年預製菜食材。

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北京青年報報導，「目前年30晚上7時那個時間段的已經訂滿了。」北京玉林烤鴨店的工作人員表示，臨近春節，餐位預訂火爆，尤其是一些連鎖家常菜餐廳和北京的正餐餐飲老字號。峨嵋酒家、烤肉宛、鴻賓樓等餐廳年夜飯包間預訂已經將近九成。多家餐飲企業負責人表示，今年年夜飯預訂情況恢復到2019年同期的九成水平。

餐飲業逐漸復甦。圖為北京世紀金源購物中心的一家餐廳，元旦假期餐餐客滿。（新華社）

今年一些「網紅」餐廳加入年夜飯預訂的大軍，往年這些餐廳大多選擇隨著購物中心休息，很少做年夜飯生意。

數據顯示，截至1月3日，以「年夜飯」「團圓飯」為主題的堂食套餐線上訂單量周環比增長193%。其中以「年夜飯預訂」為關鍵詞的搜索量周環比增長220%。

受疫情影響三年，催生半成品預製菜的走俏。一些商家把預製菜做成禮盒，羊腿、三文魚和帝王蟹等等都成了一款款預製菜。山姆會員商店工作人員表示，相比於去年，今年山姆禮盒類商品銷售呈雙位數增長。叮咚買菜方面數據也顯示同比去年，叮咚買菜年夜飯相關菜品銷量增長500%。

隨著越來越多的年輕人成為年夜飯的主導者，預製菜也成為年夜飯的最佳選擇。年輕人張羅年夜飯，會考慮三點：好不好吃、好不好看、方不方便。早些年風靡的酸菜魚、金湯花膠雞、佛跳牆等此前的明星預製菜似乎已經「不夠看」，差異化成為今年年夜飯預製菜市場的主題。

叮咚買菜今年開發更多高品質海鮮預製菜，如整隻帝王蟹三吃、芝士焗波龍、避風塘炒麵包蟹，其中，「避風塘炒蟹」，一天就被搶購5000多份。此外，今年叮咚買菜聯名各地知名餐廳，如上海老飯店、綠波廊、陶陶居、蘇浙匯等，推出「年夜飯套餐送到家」系列，一周內已被搶訂8000桌年夜飯，讓更多消費者可以吃到各地特色年菜。