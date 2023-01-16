傳涉李鐵案 足協秘書長劉奕遭免職

中國足協召開執委會，秘書長劉奕被正式免職。（取材自上觀新聞）

中國足協秘書長劉奕因傳涉李鐵案，近日遭中國足球 協會免去秘書長職務。媒體人冉雄飛13日已在微博引述消息人士稱，劉奕已經神秘消失三個多月，並預告將被免職。

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綜合媒體報導，中國國家男足原主教練李鐵去年11月涉嚴重違法被查，涉案件人數傳出愈來愈多的消息。根據資料，劉奕曾擔任孫繼海、李章洙、米倫等人的經紀人。孫繼海順利登陸曼城，背後也有劉奕的功勞。

據悉，作為中國足協秘書長，劉奕在被提名 甚至上任之初，就因其之前擔任經紀人的身分，受到中國足協內部的強烈質疑。任期之內，劉奕的相關工作，並未贏得足協內部的認可，在足協內部的工作年度測評屢次排名靠後。

此前，根據著名足球記者馬德興的報導，在過去四年的周期裡，中國男足國家隊的管理權歸屬幾經變化。在2019年亞洲杯結束後，管理權從中國足協交到了更高一級管理部門手中，才有了後來的卡納瓦羅過渡執教、之後又請回義大利 人里皮。里皮辭職後，管理權又回到了足協。12強賽前6場國足表現不佳，有關方面又「跳過」中國足協直接換帥，李霄鵬由此走上前台。同時，男足國家隊的管理權又由更高一級管理部門成立一個專門的「工作領導小組」負責。此期間，李霄鵬作為主教練，事無鉅細都需向上級領導報告。

馬德興在報導中表示：令人失望的12強賽結束後，男足國家隊的重建工作被耽誤下來，因為有關方面在成立了「工作領導小組」後，男足國家隊事宜就完全不是由中國足協所能夠左右的，而是需要等待有關方面的進一步工作指示與部署才能展開。近期以來，有關「中國男足國家隊重新展開選帥」的消息與說法不斷，很重要一個因素恰恰就是有關方面徹底「放權」，將男足國家隊的管理權明確重新交回到足協。