高跟鞋大叔奔跑賣女鞋 「比女人好看」逗樂400萬粉絲被

吳楠每天要試穿很多鞋子。（取材自紫牛新聞）

成都太古里一位高跟鞋專賣店店主，近日穿著高跟鞋的「反串」奔跑的視頻火了，全網近400萬粉絲被他的視頻逗樂了。

紫牛新聞報導，這名「高跟鞋大叔」叫吳楠，今年41歲出生於四川自貢，畢業後花了15年、三度創業，如今賣女鞋營業額幾千萬。在吳楠的視頻裡，他梳著大背頭，戴著黑框眼鏡，下頜留一小撮鬍子，腳蹬一雙紅色高跟鞋，迎風狂奔。奔跑的樣子賣力又有些好笑，收穫了很多網友的關注。

在直播間，甚至有人驚呼：「這男人穿得比女人還好看，我都對鞋子有點心動了。」

「其實我也沒有穿高跟鞋的癖好，純粹是為了拍視頻賣鞋。」他每天在辦公室穿高跟鞋，對著鏡子邊走邊觀察，花了兩周才能熟練地走路。從走起來，到跑起來，他又花了三個月，並多次嘗試，才突破了大男人穿著女式高跟鞋走到人前的心理防線。

「最開始穿上高跟鞋是為博流量，但當我收穫10萬粉絲，自己深度體驗後，開始轉型到幫女性試穿的角度。正式走上「男足」版腳模之路。」吳楠說，一年上新版女鞋1000多款，每款吳楠都會試穿，留下500多款，剩下的一半被淘汰。為了挑選出相對舒適的鞋子，吳楠還會進行跑步機一公里和戶外奔跑暴力測試，平均每天要跑1000米。

賣高跟鞋，何不直接找女腳模呢？吳楠說，角色反串拍視頻，是為了更好地了解高跟鞋，從而做出對女性腳部更友好的高跟鞋。吳楠說，他在自家的「穿高跟鞋的吳大叔」店鋪中，既是腿模又是代言人。也嘗試在用料、細節、工藝上去改進。

吳楠不喜歡別人稱他為網紅，他自我定位就是一個賣鞋的。他甚至也不願意稱自己網絡上的擁躉為粉絲，而是用戶或者客戶。他的目的就是讓大家穿上一款舒適的高跟鞋，順便掙點錢。