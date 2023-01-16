揚州女官偷情婚房 掛牌賣209萬？戴璐疑交代了24人 官場恐地震

網傳戴璐出售的婚房。視頻截圖

江蘇揚州廣陵區商務局副局長戴璐日前被爆料出軌淮安市副市長韋峰，兩人甚至還在婚房內偷情，經紀委監委調查，戴璐確實與韋峰有「生活作風問題」。另傳戴璐交代了24人，揚州官場恐要地震 。戴璐那套「著名的婚房」也被傳已掛牌銷售，僅售209萬，還用「原汁原味」這個詞，引發網民熱議，有網民調 侃「此房極具收藏價值」。

綜合媒體報導，戴璐日前被爆料出軌，在婚房內偷情時，被老公裝設的攝影機拍下證據。江蘇省紀委監委展開調查，指戴璐確實與副市長有「生活作風問題」，但並不是原先流傳的揚州市副市長張禮濤，而是隔壁淮安市的副市長韋峰。

據網上消息說，戴璐那套著名的婚房，已經掛牌銷售了，並用了一個詞，叫「原汁原味」（意謂戰鬥過的硝煙味道），而且僅售209萬；好巧不巧，此前網傳王思聰打人，就花了209萬進行了和解。

對此，網民表示，「我們農村人，營養跟不上」、「攝像頭拆了嗎」、「講實話，很便宜」、「攝像頭有多少個」、「極具收藏價值」、「普通人誰要？不晦氣嗎」。

另據推特帳號「亞洲金融Asia Finance」13日發帖文稱：「副局長（戴璐）被帶走了，淮安市副市長韋峰也被帶走。戴璐交代了24人，揚州官場要地震了。」

偷情事件發酵後，90後戴璐被懷疑只高中畢業，說她靠著走後門和美貌才進入體制內。戴璐的大學同學曬出和戴露同框的大學畢業照可以看出，有一個「程」，說明並不是網上傳言文秘專業，猜測的理科專業應沒錯。

還有網友扒出，戴璐是南京金陵學院畢業的。南京金陵學院是幾本？答案是二本，從南京金陵學院公布的專業看出，確實有帶程的幾個專業，可以證明戴副局長確實是本科畢業的。

戴璐畢業照。（取材自微信）

在網上找到2012年寶應公務員招考面試 公告，戴璐筆試成績第三，與第一名想差15分，最後面試，以第一名成績入選，她是一畢業就考進去的。

有一個當了好幾年公務員面試官表示，在公務員面試中，考官都是臨時決定抽籤，根本無法作弊，所以戴璐有可能真的靠真才實學考進去的。