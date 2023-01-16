調查稱8成大學生想生2娃 中網友群嘲：2023年第一個笑話

一項調查顯示，80%的中國大學生想生兩個孩子，圖為示意圖。(取材自shutterstock)

中國調研團隊展開的一項調查顯示，80%的中國大學生理想狀態是生育兩個孩子，極少數人希望生三個，一個都不想生的丁克群體(頂克族)占比只有4%。人民大學社會與人口學院教授李婷的說法在網路上引發群嘲，有人酸「這是2023 年的第一個笑話」，網友們表示，「難道我身邊的人都是那4%不想生的？」、「想騙我生孩子」。

據北京 商報報導，李婷指出，少子化在全世界範圍內都是大趨勢，隨著社會的發展和進步，新一代年輕人的生育觀念正在發生轉變，並使用這個調查結果為例子。

儘管大學生所代表的年輕人群體存在著生育意願，李婷也認為，不敢生的現實困境同樣不容忽視。「年輕人面臨的婚育困境，實際上是包含個人規劃、事業發展等在內的複雜聯動體系。」她說，一方面生育和婚姻的物質基礎大門大幅度提高，另一方面年輕一代對工作的觀念也在改變。「工作成為很多年輕人心中實現人生價值的途徑，特別是女性群體對工作的重視程度，已經提升到了新的高度。」

李婷認為，在推動生育率提升方面，應注重系統聯動，扶持做好0到3歲嬰幼兒托育工作，並推出生育補貼、稅收減免等組合性政策。

「未來北京是否會推行育兒補貼或生育津貼，可能會在同類型城市試點後再做考量。」李婷表示，如果生育津貼能夠起到效果，北京遲早會跟上政策的腳步。 「生育補貼的比例確認要維持好平衡，一方面既要達到足夠的刺激效果，另一方面又不能給財政造成巨大的負擔，這是一項需要長期研究的政策。」

除了提高年輕人的生育意願，不少已經做了爸爸媽媽的90後、80後甚至70後同樣觀望著再次生育的可行性。 「目前大家都比較關心人工輔助生育技術是否將納入醫保 。據我所知，目前衛健委也正在研判納入醫保的可行性。」李婷表示。