勸年輕人別只追求賺錢和快樂 搜狐CEO惹議

搜狐創辦人張朝陽做客東方甄選直播間，在談到工作與人生的意義時表示，「 人生不是追求快樂，及時行樂的 」，引發網友熱議。（取材自每日經濟新聞）

搜狐創始人、董事局主席兼CEO 張朝陽在東方甄選直播間說，人來到世上，要確定價值觀，人生不應該是一個追求快樂、及時行樂的人生。他建議年輕人不要只追求賺錢和快樂，此番言論登上了微博 熱搜。

觀察者網報導，東方甄選直播間主播董宇輝問張朝陽：「很多年輕人可能是因為外部環境巨變太多，有時候人生目標是模糊的，或者失去內心的驅動力，因此年輕人會問，工作的意義是什麼？因為人沒有辦法滿足自己所有的願望。」

張朝陽則回答說：「你來到世上，要確定你的價值觀，我覺得人生，不是一個追求快樂、及時行樂的人生。」

他說：「我們的大腦構造就是一個勞作的命，這是人區別於動物的地方，跟我們的進化、大腦的構造有關。如果覺得，我這輩子就是賺很多的錢，然後就好好的享樂、追求快樂，這樣的想法其實是跟人本身的構造和發展是不匹配的。」

張朝陽說：「你追求快樂，最後可能非常痛苦，過得很無聊。但是，如果你是想完成使命、完成責任，追求使命感，實現意義，你的人生會過得非常的好，你沒有白來這一生。」

他對於年輕人的這番建議登上了微博熱搜榜，許多網友不認同。有熱評寫道，「人生都那麼艱難了，不追求享樂追求痛苦？」

認證為「搜狐公司董事局主席兼CEO張朝陽」的微博「搜狐charles」隨後發文：「一不小心又上熱搜了，不要斷章取義，字面理解，我是在講心理學和腦科學。」「再給你們推薦一本書，《man’s search for meaning》， 作者： Viktor Frankl． 尋找生命的意義。」