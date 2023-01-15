遼寧化工廠爆炸 已2死、12失蹤、34人輕重傷

遼寧省盤錦市盤山縣浩業化工有限公司發生大爆炸，已知2人死亡、12人失聯，另有34人輕重傷。（央視截圖）

遼寧省盤錦市盤山縣浩業化工有限公司1月15日13時25分，發生烷基化裝置維修過程中爆炸起火，事故已造成2人死亡，12人失聯，34人輕重傷。

目前，火勢已得到控制，但持續燃燒，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態。生態環境部門及時對企業周邊空氣質量進行動態監測，各項指標正常。

新浪新聞報導，事故發生在15日下午1時半左右，共有消防車輛105台，消防人員441人；救護車輛20台，醫護人員240人；應急、公安 等部門車輛31台，370人參與搶險救援。經初步核實，已造成2人死亡，12人失聯，4人重傷，30人輕傷，傷者已入院治療。

據稍早前報導，昨日下午起火爆炸時，濃煙衝天，周邊民居玻璃窗被震碎，40公里外亦有居民表示聽到爆炸聲，並感到明顯震動。

報導稱，到16日早晨，火勢已得到控制，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態。生態環境部門及時對企業周邊空氣品質進行動態監測，各項指標正常。按照國家有關部門和省委省政府部署要求，正全力推進火災撲滅收尾、人員救治、善後處置、風險隱患排查、設施運行監測、事故原因調查等各項工作。

報導引述化工廠相關負責人指出，此次爆炸是烷基化裝置一條管線洩漏、維修無效引起，而部分化工原料管線無法關閉，導致火勢持續。