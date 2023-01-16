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打擦邊球？男模穿女性內衣 商家：該遮的都遮了

中國新聞組／北京16日電
在直播間裡，一名高䠷的男士戴著口罩，身著女士睡衣，做著一些展示動作。該男模特身著的睡衣有些款式比較性感，腰部有鏤空透視設計。（視頻截圖）
在直播間裡，一名高䠷的男士戴著口罩，身著女士睡衣，做著一些展示動作。該男模特身著的睡衣有些款式比較性感，腰部有鏤空透視設計。（視頻截圖）

男模特身著性感的女士睡衣進行直播帶貨？近期在直播間出現由男生穿著女生睡衣帶貨場景，引發存在「打擦邊球」的嫌疑，不過直播間的相關負責人表示，正是為了避免「打擦邊球」，這才讓男模特替代女模特，且穿上睡衣展示效果，「該遮的地方也都遮住了」，男模特最初開播時也比較拘謹。

極目新聞報導，點開相關視頻帳號發現，一名高䠷的男士戴著口罩，身著女士睡衣，做著一些展示動作。該男模特身著的睡衣有些款式比較性感，腰部有鏤空透視設計。

來源：YouTube

這一直播方式也引起了網友的熱議。有網友認為，直播中男士身穿女士性感睡衣奇怪且不雅，有「打擦邊球」的嫌疑。也有網友表示，男性直播反而讓性感睡衣不那麼色情，女模特來穿，反而可能被誤認為色情。有看過該帳號直播的網友稱，這直播刷到過，男主播不怎麼講話，主要是女主播介紹。

男模特穿性感睡衣被質疑。（視頻截圖）
男模特穿性感睡衣被質疑。（視頻截圖）

男模特開始帶貨之後，該帳號的視頻點讚量和收藏量都有一個較大幅度地上漲。在該商舖裡，一件男模特穿著較多的睡衣已售2113件，銷量較高。

「現在各社交平台上男生穿女裝帶貨也是比較常見的事，引起討論的可能是因為男模特穿的是女性的睡衣，這才產生一些爭議。」在許先生看來，他們請的男模特個人特質也比較吸引顧客，「他能夠將服裝的美感穿出來。」

直播運營方總監徐先生則表示，他們自2022年7月份就開始請男模特穿女裝直播，初衷就是不想通過「打擦邊球」來換取流量。最開始女主播是將睡衣樣品穿在假人模特身上，主播在一旁介紹，但老有粉絲希望能看看衣服穿上身的效果。針對這些意見，他們團隊討論時也有員工建議讓女模特穿上展示，但考慮到睡衣比較性感，女模特展示難免有低俗嫌疑，所以最終決定由男模特展示。

有網友質疑，該直播有打色情擦邊球的嫌疑。對此，徐先生表示，直播展示時，該遮的地方也都遮住了，也沒有過任何低俗的言語和動作，是正經地在帶貨，不存在違規和色情。許先生也認為，如果女模特在直播間身穿性感睡衣進行展示，有違規風險，但男模特進行展示，風險比較小。

口罩

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