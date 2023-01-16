長沙動物園北極狐「指甲長得離譜」網友怒：這是虐待

北極狐前爪指甲長得離譜。(取材自微博)

有中國網民在微博 發文，配上一張一隻北極狐的指甲指甲過長，約3公分左右的照片，質疑長沙生態動物園 內的動物們沒有被照顧好，「（極地館的北極狐）指甲長得離譜，路都不能好好走了」。動物園人員則稱園內有石頭、水泥供北極狐自己磨指甲，這是本能，但注意到網絡輿情後已人工介入，會請獸醫院協助給北極狐剪指甲。

該網友發文：「長沙生態動物園，真的離譜。極地館的北極狐，一大群關在一個不見天日的小玻璃櫃子裡，除了漆成藍色的水泥地之外什麼都沒有，小狐狸們指甲長得離譜，路都不能好好走了，看起來真的好痛。北極狼也是，一大家子整天關在玻璃櫃裡，連太陽都看不到。」

長沙動物園員工幫北極狐剪指甲。(取材自微博)

這事引發網友熱議，質疑動物園對動物不友好，「把牠們抓回來卻又不善待..……」、「點開之前還以為只是一般長」、「天啊這個爪爪，連個磨爪的東西都沒有嗎」。

長沙生態動物園工作人員對此回應，園內養了十幾隻北極狐，有石頭、水泥供其磨指甲，飼養員沒有幫動物剪過指甲，所有動物都是自己磨，這是本能，「注意到網絡輿情後，目前已進行人工介入，獸醫院會協助給北極狐剪指甲。」