舉報縣委書記／李國欣擺攤賣小家電 賺第1桶金

李國欣還在微博發布影片進行舉報，在網絡上引起熱議，一度登上微博熱搜。（視頻截圖）

實名舉報山東濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍逼迫當地大企業虛報產值的雷丁汽車 創始人李國欣，早年靠著擺地攤、倒賣小家電賺到人生第一桶金，2001年進軍電動車 市場，20多年來不僅成為中國老年代步車的領軍企業，還遠銷歐洲、日本等地，並曾先後請來藝人劉德華、黃曉明 代言。但2022年10月起就有經銷商稱，雷丁汽車收到全款也不發車，已有一年之久。

上游新聞報導，李國欣早年發現騎自行車光顧自己地攤的人不少都改騎電動車，於是在2001年創辦比德文電動車公司，請天王劉德華代言，一度霸屏電視。趁著電動自行車起步的風口，2006年，比德文電動車覆蓋山東全省80%以上的網點。2008年，李國欣又將目光瞄準三輪電動車，即北方人常說的「老頭樂」，意思是老頭子們很樂意開的車。同時創立雷丁汽車公司。

2009年3月，雷丁電動汽車研究院成立。2010年6月，雷丁電動汽車首批進入歐洲市場，大量遠銷日本、印尼市場。2012年3月正式啟用全新的雷丁品牌，雷丁VI標識。雷丁汽車乘著老年代步車市場爆發的紅利，銷量一路上漲，成為細分行業的領軍企業。2016年至2018年，雷丁電動車銷量分別為15萬、21萬和28.7萬輛，連續三年位居低速電動車銷量第一。

轉折發生在2018年11月，國家六部門發布「關於加強低速電動車管理的通知」，要求各地開展低速電動車清理整頓工作。面對行業巨變，雷丁加速謀求轉型，拿下四川省唯一一家整車製造企業野馬汽車100%的控股權。2021年4月發布的雷丁芒果是轉型後雷丁汽車的新轉折點，這款A00級新能源汽車2022年全年累計銷量達到了3萬467輛。

據齊魯網報導，2020年4月3日，演員黃曉明簽約雷丁汽車，正式擔任其品牌代言人，將全面參與雷丁新能源汽車一系列品牌推廣及公益活動。

然而，好景不長，雷丁汽車的各地經銷商表示，雷丁汽車的發貨速度不快，且從2022年10月開始，雷丁汽車收到全款後也不發車，已有一年之久。

報導並指出，李國欣是一個悶聲發大財的主，十分低調，以致有些神祕，因為他極少接受外界的採訪。據新華每日電訊消息，多位汽車行業專家均表示對李國欣不熟悉。