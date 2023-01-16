拚政績亂象 雷丁汽車創始人舉報：山東官員逼虛報產值

李國欣還在微博發布影片進行舉報，在網絡上引起熱議，一度登上微博熱搜。（視頻截圖）

本報系聯合報報導，中國雷丁汽車 創始人李國欣日前實名舉報山東官員，指控濰坊市昌樂縣縣委書記王驍為彰顯政績、美化經濟數據，自去年3月起，逼迫雷丁汽車等當地企業虛報工業產值和銷售產值數百億元人民幣；並指去年雷丁汽車集團在當地共上報工業和銷售產值67.28億元人民幣（約10億美元），但公司實際財務數據為20.45億元，累計虛報了46.83億元。對這起舉報，山東官方已成立調查組。

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其實，北京 當局多年前即曾表示，要改進選拔幹部的考核方法和手段，把民生改善、社會進步、生態效益等指標和實績作為重要考核內容，不能簡單以GDP的增長論英雄。如今又傳出山東地方一把手逼使企業虛報產值數據，上報和實際數字甚至落差超過三倍之譜，引起關注。

針對有關舉報，山東省方面發表聲明稱，已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。

雷丁汽車創始人稱，公司遭山東省政府逼迫虛報產值。（取材自雷丁汽車官網）

雷丁汽車集團14日晚在微信 號發布署名「雷丁汽車創始人李國欣」針對王驍的實名舉報，指控王驍為彰顯個人政績，以求獲得提拔重用，自去年3月起，逼迫雷丁等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值數百億元。

舉報信稱，「地方政府決定企業生存，作為企業創始人既擔心得罪王驍書記，又擔心被列為統計失信企業後影響企業徵信，權衡利弊後萬般無奈只能按照要求上報數據」；並指王驍的「霸權主義」逼迫企業造假，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽。

李國欣稱，實名舉報並不是僅僅因為昌樂縣委書記貪圖個人的紙上政績，更痛心本來可以成為山東省新能源汽車產業引領者的昌樂，因個別幹部阻礙了未來發展，葬送了新產業和心血成果。

舉報內容在網上引熱議，登上熱搜。有網友批評，一個縣就能夠虛報如此產值，顯見中國經濟灌水問題多嚴重。

另據瀟湘晨報報導，在黑貓投訴平台，有不少經銷商投訴雷丁汽車拖欠車款。2022年9月，一名經銷商投訴雷丁汽車說：「先後給雷丁廠，打款共計60萬元多」、「要車不給，退網退錢難上加難，各種理由推脫」。還有經銷商表示，自己公司2021年就打款5萬餘元，但雷丁汽車拖欠8台車不發貨。