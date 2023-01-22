幕後鉚裝鉗工 戰機守護者

馮攀龍。（取材自華西都市報）

2021年以來，中國航空事業發展迅猛，有一群人隱匿於幕後，他們也有壯志凌雲，但因為國之重器的特殊性，只能做中國戰機背後的奮鬥者、守護者。來自航空工業成飛的飛機鉚裝鉗工馮攀龍，便是航空領域的萬千奮鬥者之一，像顆「螺絲釘」一樣堅守在飛機鉚裝領域發光發熱。

華西都市報報導， 2022年，是「90後」馮攀龍進入飛機鉚裝行業的第八年。他努力學習業務技術和文化知識，從2018年第六屆四川省職工職業技能大賽飛機鉚裝鉗工比賽第一名，到航空工業成飛「馮攀龍青年創新工作室」掛牌，人生實現了跨躍。如今，馮攀龍不僅是一名鉚裝鉗工，還是新學員的實操老師，承擔起技藝傳承的重任。

由於職業的特殊性，很多「拚過」的故事都不能被講述。「你在天上看到的每一架殲-20，它的某些部位，都由我們參與製造。」馮攀龍說。

2015年，馮攀龍從西安航空學院畢業後跟隨師父負責的第一項工作就是殲-20機身的裝配工作。回想起2015年第一次看到殲-20真機，「那種心情真的無法言喻。我圍繞著試飛站的那架殲-20，來來回回轉了好幾圈」。而現在，殲-20已起降在中國航展上，在馮攀龍看來，這意味著中國航空自信正走向世界。

不僅如此，2022年12月9日，首架國產大飛機C919正式交付東方航空 公司，成為中國飛機工業征程上的又一重要里程碑。而馮攀龍也因工作原因被抽調，參與了C919機頭製造，負責機頭壁板、地板等零件安裝。

C919機頭長約6.66米，寬3.96米，高4.13米，重達2.4噸，體積、重量都創下新高，涉及模塊300多項，安裝零件上萬件，螺栓、鉚釘等標準件更多達十幾萬件。「那三個月可以說是『拚』過去的，每天從上午8點工作到晚上10點，突擊任務雖然累但很充實」。

「飛機上的蒙皮是靠一顆顆鉚釘組裝起來的，而一顆鉚釘的精確度，往往關係到整個機身的安全。」馮攀龍說，他這行關係到千萬人的生命安全，任何一個環節都不容出錯，「打好每一個鉚釘，鑽好每一個孔，這就是我們要做的」。

「交付那天我在辦公室觀看了直播。大家的心情應該都是一樣的激動和自豪。」而能夠抽出時間乘坐國產大飛機C919去旅行，就是馮攀龍的計畫之一。他的另一項計畫是今（2023 ）年和女朋友舉辦婚禮。「拚」自己的人生大事。