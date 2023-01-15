廣西鄉村農具走秀 村間小路當T台 村文藝隊員扮模特

參與拍攝的「模特」都是烤鴨哥在村文藝隊的隊友們。（取材自封面新聞）

籮筐、木犁、老式翻耕工具、鋤頭、背簍，當這些常見的農耕工具遇上潮流的配樂，村民們帶著自家的工具，穿著當地特色服裝、邁著自信的步伐，一段農耕工具大秀視頻在網路上被不斷轉發，點讚量就超過23萬，點讚轉發超5萬，不少人留言「拍出了國泰民安，五穀豐登的感覺，這才是農村的真實生活。」

視頻拍攝者「烤鴨哥」也隨即爆火。封面新聞報導，烤鴨哥是廣西壯族自治區河池市都安瑤族自治縣加圖村村民，和妻子一起在當地開了一家烤鴨店，「沒想到，完全沒想到，我這就是業餘愛好，純粹分享生活。」烤鴨哥說沒想到隨便拍的視頻突然就火了。「現在有400多萬關注了吧，應該是大家覺得接地氣，謝謝大家的喜歡。」

鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞） 鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）

「之前在網上也看到過各種各樣的走秀視頻，覺得我們當地的這些農耕工具很有特色，也可以通過走秀的形式來介紹給大家，所以就拍了這個視頻。」據報導，這段在網路上爆火的視頻，就拍攝於烤鴨哥所在的村子裡，參與拍攝的「模特」都是烤鴨哥在村文藝隊的隊友們，他們紛紛拿出自家的農耕工具，穿上當地特色服裝，就在村口路牌前，將村間小路當作T台，走起了「農具國際展」。

網友們也在視頻下留言，「國際範拿捏了」「走出了國泰民安的感覺」「多美好的畫面，想起了小時候」……不少網友表示，這段視頻展現出了農村的真實生活，也牽動了許多人的「鄉愁」情愫，因此受到了大家的喜愛。

平日除了工作之外，閒來無事的他就喜歡拍攝一點視頻，兩、三年時間下來，烤鴨哥已經拍攝製作了60餘條短視頻。也有一些公司曾找到他，想與他簽約，但都被他拒絕了。