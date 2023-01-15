我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

廣西鄉村農具走秀 村間小路當T台 村文藝隊員扮模特

中國新聞組／北京15日電
參與拍攝的「模特」都是烤鴨哥在村文藝隊的隊友們。（取材自封面新聞）
參與拍攝的「模特」都是烤鴨哥在村文藝隊的隊友們。（取材自封面新聞）

籮筐、木犁、老式翻耕工具、鋤頭、背簍，當這些常見的農耕工具遇上潮流的配樂，村民們帶著自家的工具，穿著當地特色服裝、邁著自信的步伐，一段農耕工具大秀視頻在網路上被不斷轉發，點讚量就超過23萬，點讚轉發超5萬，不少人留言「拍出了國泰民安，五穀豐登的感覺，這才是農村的真實生活。」

視頻拍攝者「烤鴨哥」也隨即爆火。封面新聞報導，烤鴨哥是廣西壯族自治區河池市都安瑤族自治縣加圖村村民，和妻子一起在當地開了一家烤鴨店，「沒想到，完全沒想到，我這就是業餘愛好，純粹分享生活。」烤鴨哥說沒想到隨便拍的視頻突然就火了。「現在有400多萬關注了吧，應該是大家覺得接地氣，謝謝大家的喜歡。」

鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）
鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）
鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）
鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）

「之前在網上也看到過各種各樣的走秀視頻，覺得我們當地的這些農耕工具很有特色，也可以通過走秀的形式來介紹給大家，所以就拍了這個視頻。」據報導，這段在網路上爆火的視頻，就拍攝於烤鴨哥所在的村子裡，參與拍攝的「模特」都是烤鴨哥在村文藝隊的隊友們，他們紛紛拿出自家的農耕工具，穿上當地特色服裝，就在村口路牌前，將村間小路當作T台，走起了「農具國際展」。

網友們也在視頻下留言，「國際範拿捏了」「走出了國泰民安的感覺」「多美好的畫面，想起了小時候」……不少網友表示，這段視頻展現出了農村的真實生活，也牽動了許多人的「鄉愁」情愫，因此受到了大家的喜愛。

平日除了工作之外，閒來無事的他就喜歡拍攝一點視頻，兩、三年時間下來，烤鴨哥已經拍攝製作了60餘條短視頻。也有一些公司曾找到他，想與他簽約，但都被他拒絕了。

鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）
鄉村農具走秀視頻火了。（取材自封面新聞）

上一則

惡意堵門？工人討薪 反被中建三局開196萬元罰單

下一則

滿足春運高峰需求 多地再開「紅眼高鐵」

延伸閱讀

角聲學習中心　周末文藝演出

角聲學習中心　周末文藝演出
春節打掃出現腰痠背痛手不舉 醫提醒：5傷害累積地雷

春節打掃出現腰痠背痛手不舉 醫提醒：5傷害累積地雷
廣西南寧醫院搞烏龍 老婦「葬禮後」死而復生

廣西南寧醫院搞烏龍 老婦「葬禮後」死而復生
準苗栗縣長鍾東錦反擊涉賄 批檢濫權成政黨工具

準苗栗縣長鍾東錦反擊涉賄 批檢濫權成政黨工具

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人