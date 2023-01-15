四川濛溪河遺址出土千件遺物 專家：破解「資陽人」之謎鑰匙

資陽濛溪河遺址出土的部分石器。（取材自封面新聞／四川省文物考古研究院供圖）

新年伊始，四川文物考古研究院配合基本建設在對資陽濛溪河遺址進行搶救性發掘時，發現豐富的遺物，專家認為，濛溪河遺址對重新認識「資陽人」和研究四川盆地舊石器時代古人類生計模式、古環境地貌等學術問題研究具有重要意義。

封面新聞報導，1951年發掘的「資陽人」在考古學界深入人心，探索「資陽人」的歷程中，濛溪河遺址的發掘令人振奮和激動。據悉，當年發現的資陽人頭骨距今大約3.5萬年，作為新中國成立以後發現的第一顆古人類頭骨化石，「資陽人」頭骨化石的橫空出世一度引起世界關注。

據報導，四川省文物考古研究院研究館員鄭喆軒說：「目前為止，資陽濛溪河遺址出土的各類石製品和動物化石已有近千件。」這些石器包括了石核、石片、刮削器、尖狀器等典型的舊石器時代遺物。動物化石則比較破碎，僅部分可鑑別出種屬。

此外，現場還發現了較多保存較好的植物類材料，為研究人員還原遠古人類的生活場景提供了寶貴資料；遺址還發現了疑似骨器和木器，這在舊石器遺址中也不多見。

報導指出，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星也認為骨器和木器的發現非常重要。「濛溪河石器原料缺乏，當地基岩是疏鬆的砂岩，無法做成工具，古代人類就發揮聰明才智，把動物骨骼和木頭做成工具，這些工具所體現的技術和文化，反映了當時的人類為了適應本地環境資源條件，在如何獲取工具資源上所體現的智慧。」

高星稱，濛溪河遺址的學術價值非常重大，它彌補了這個區域和這個時段的重要空白。要搞清楚著名的「資陽人」的前世今生，濛溪河遺址的發掘研究是一個開端和重大突破。

而在北京 大學考古文博學院教授王幼平看來，濛溪河遺址是中國舊石器遺址中展示人和環境關係方面最清楚、最系統、全要素的遺址之一，對於還原晚更新世遠古人類的生活提供了一個鮮活場景。