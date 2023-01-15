寧夏脫貧縣蓋樓 洽公先爬百台階 花了1億元…被罵「像陵園」
曾是國家級貧困縣的寧夏回族自治區彭陽縣，近日因縣內一棟看來超級豪華的政府大樓，引發網民熱議。有網民分享這棟建在山坡上的大樓照片，配文「這是我見過的最壯觀的縣政府」，「想邁進政府的大樓，先爬個百十來級台階再說」。有網民質疑彭陽縣雖已脫貧，但是否要花大錢建政府大樓值得商榷。也有網民稱大樓有巴士直達，發文者的說法誇大。
據網易報導，曾是全國貧困縣的寧夏彭陽縣近日成為網民的熱門話題，有網友分享照片說，「這是我見過的最壯觀的縣政府，也可能是我見過的所有級別的政府裡最壯觀的。從人民廣場出發，要想邁進政府的大樓，先爬個百十來級台階再說。」
單從圖上看，從近處的人民廣場，到遠處的建築物，中間的確需要走若干台階，頗給人一種高不可攀的壓迫感。很快，其他網友就在此條內容的評論區討論起來，有人稱「整體感覺像陵園」、「一到晚上就是廣場舞的了」、「都是吸血鬼，老百姓買單」，還有人質疑為何大樓門前不修條馬路。
然而，也有不少人在指責作者故意帶節奏，誇大了事實情況，因縣政府周圍有很多其它政府建築，而且有巴士可以直達，民眾去縣政府不用真要走很多台階。
根據此前媒體報導，寧夏回族自治區固原市彭陽縣，位於全國14個集中連片特殊困難地區之一六盤山核心區，原本是一個以農業經濟為主的國家級貧困縣。
據港媒報導，該縣政府大樓於2014年建成，當時該縣仍是貧困縣，當地媒體形容：「城市中軸線規畫大氣磅礡，人民廣場因坡差被規畫為5個標高台地，宏偉的中軸線兩側分別布局博物館、體育館、美術館、會議中心等重要公共設施，並以終點的縣政府大樓作為高潮。」不過，人民網在當年11月曾批評：「彭陽年財政收入逾人民幣2億元，近半修政府辦公樓」。
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