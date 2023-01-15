惡意堵門？工人討薪 反被中建三局開196萬元罰單

中建三局基建投公司官方公眾號發布的中標信息。(取材自縱覽新聞)

近日，網上流傳的一張「罰款通知單」引發網友關注。該通知單大概內容是，1月7日，乙方公司人員到甲方公司辦公區域「惡意堵門，聚眾鬧事，屬惡意討薪」。甲方根據專業分包合同條款對乙方處以罰款196.24萬元人民幣(約29.27萬美元)。

1月12日，該項目的建設單位湖北省襄陽市政府投資 工程建設管理中心證實有這張罰款通知單，但是由施工方中國建築第三工程局有限公司發出（以下簡稱中建三局）。有媒體記者聯繫到具體承建項目的中建三局基建投公司後，一名接電話的工作人員卻不斷斥責，「你沒有必要管這個事情」、「這個就算是你的業績」、「我有空搭理你嗎」。

網傳罰款通知單。(取材自縱覽新聞)

縱覽新聞報導，網傳的「罰款通知單」上顯示，項目名稱是「中建三局集團有限公司襄陽古城綜合整治提升工程EPC總承包項目」。受罰單位或個人為湖北閩東建築安裝工程有限責任公司。處罰事由為：2023 年1月7日，你單位下游班組召集工人在環球金融城26樓華中分公司辦公區域惡意堵門、聚眾鬧事，屬惡意討薪。條例規定：專業分包合同條款第17條第3款，「乙方人員以索要工資、工程價款等名義，擅自進入發包人、監理、甲方辦公區……甲方有權要求乙方承擔合同總價10%的違約金。」罰款金額：196.24萬元。

據報導，襄陽古城綜合整治提升項目的建設單位是湖北省襄陽市政府投資工程建設管理中心。該中心一名工作人員12日表示，的確有這張罰款通知單，但是由施工單位中建三局發出，與該中心無關。

天眼查APP顯示，中建三局成立於2003年，位於湖北省武漢 市，是一家以從事土木工程建築為主的企業。另據公開資料顯示，襄陽古城綜合整治提升工程由中建三局基礎設施建設投資有限公司（以下簡稱中建三局基建投公司）具體承建。

報導指出，當記者向接電話的中建三局基建投公司工作人員表明採訪事由後，該名工作人員開始質疑採訪目的，認為記者為了完成業績，並還不斷斥責，「你沒有必要管這個事情」、「這不是你們管轄的區域」、「我有空搭理你嗎」、「我現在忙得不可開交，我（還）要處理你這個事情」「我XX都累死了」。

報導說，尚未能聯繫到湖北閩東建築工程有限責任公司。