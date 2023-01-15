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破護欄踩草坪 男團時代少年團狂粉接機如「喪屍出籠」

中國新聞組／北京15日電
大群粉絲湧向機場接機時代少年團，被網民吐槽像是「喪屍出籠」。（視頻截圖）
大群粉絲湧向機場接機時代少年團，被網民吐槽像是「喪屍出籠」。（視頻截圖）

網上日前流傳一段在湖南長沙的粉絲接機視頻，視頻中大量粉絲一擁而上，直接衝破護欄，踩踏草坪。有消息稱，粉絲接的是時代少年團。網民看到大群粉絲湧向機場接機男團時代少年團的景象，吐槽像是「喪屍出籠」。而在這之前，有同機乘客稱，飛機剛落地還在滑行時就有粉絲衝到頭等艙，擠在前面直到滑行停止。

時代少年團。（取材自微博）
時代少年團。（取材自微博）

橙柿互動報導，時代少年團的是TF家族繼TFBOYS之後推出的組合，由由馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖七位少年組成。去年8月，時代少年團粉絲團就曾發布聲明，呼籲粉絲不要接機，不要在公共場合聚集，嚴禁以各種方式跟機、拍攝。

網曝男團粉絲接機現場，衝破警戒線一擁而上。有網友發帖稱，飛機還未停穩粉絲就衝到頭...
網曝男團粉絲接機現場，衝破警戒線一擁而上。有網友發帖稱，飛機還未停穩粉絲就衝到頭等艙，空姐報警。（取材自橙柿互動）

半月談評論稱，類似的事件近年來多次發生，有時是航班還在落地滑行階段，粉絲就不聽機組勸阻，前往頭等艙追星；有時是粉絲為了追星，把偶像堵在登機口，導致航班延誤；有時是接機者眾，硬生生擠碎了機場的玻璃防護欄……這些行為不僅嚴重干擾其他旅客正常出行，還多次造成人員傷害，值得發出警示：機場不是明星走秀的「紅毯」，也不是粉絲追星的地方！

大群粉絲湧向機場接機時代少年團，被網民吐槽像是「喪屍出籠」。（視頻截圖）
大群粉絲湧向機場接機時代少年團，被網民吐槽像是「喪屍出籠」。（視頻截圖）

事實上，民航局多年前在新聞發布會上指出，部分粉絲在追星過程中，不遵守民航安全管理有關規定，甚至違反相關法律法規，侵犯公民個人信息，擾亂機場和航班運行秩序，給民航運行和旅客出行帶來安全隱患。

大群粉絲湧向機場接機時代少年團。（視頻截圖）
大群粉絲湧向機場接機時代少年團。（視頻截圖）

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