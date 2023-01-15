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他把15999元標成1599元 LV名牌包包被秒拍

中國新聞組／北京15日電
1萬5999元名牌包標成1599元被秒拍。（取材自LOUIS VUITTON官網）
1萬5999元名牌包標成1599元被秒拍。（取材自LOUIS VUITTON官網）

河南鄭州楊先生日前在「得物」App上寄售一個路易威登（LV）包包，出價時不慎將1萬5999元標成了1599元，儘管楊先生在發現價格輸錯後，立即決定改價，但包包已經被人秒拍。「得物」方面表示，產生真實交易形成訂單，平台無權干預，聯繫買家多次溝通追回商品，也未徵得同意。

南方都市報報導，楊先生6日在「得物」寄售一個路易威登包包，誤將1萬5999元的價格標成了1599元，「我是9時14分出價的，包包9時14分29秒就被拍走了」。隨後，楊先生多次聯繫「得物」客服申請撤銷訂單，依舊無果。

當包包出價明顯低於市場價時，「得物」有無提示？對此，楊先生表示：「當時著急沒看清楚，據客服說有提醒。」「得物」相關負責人回應，在平台上，當賣家出價明顯低於商品市場價時，在賣家的系統中，會有彈窗提醒，請賣家確認出價是否正確，並需要賣家確認並點擊按鈕「繼續出價」後，方能出價成功，「這個包包售價1599元，經賣家再次確認後，被買家成功拍下，產生真實交易形成訂單，平台無權干預。」

該負責人說，接到賣家的反饋之後，平台派客服聯繫買家進行了多次溝通，希望幫助賣家追回已售商品，但並未徵得買家同意。她表示，該訂單中，賣家與買家之間產生了買賣合同關係。如果行使因重大誤解產生的合同撤銷權，需要通過法律途徑尋求解決，平台會在法律範圍內給予最大程度的配合支持。

15999元名牌包標成1599元賣，結果被人秒拍。（取材自南方都市報）
15999元名牌包標成1599元賣，結果被人秒拍。（取材自南方都市報）

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