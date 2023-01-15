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春節假期搶人 多省市撒數千萬元消費券

中國新聞組／北京15日電

中國鬆綁新冠病毒防疫管制，國內旅遊需求陸續釋放，多地為抓住元旦春節假期的旅遊「窗口期」，競相推出免門票等優惠。另為激活文旅消費意願，拉動跨省遊、跨市遊，多地加入發放消費券大軍，海南省、四川省成都市發放消費券核銷率高達95%以上。官媒解讀稱，全民的消費熱情正在回歸，「年味兒」加上「煙火氣」，彰顯中國經濟進一步復甦的信號。

澎湃新聞報導，為搶客源，國內多地省市及景區近日紛紛推出各項優惠。比如，即日起到2月10日，江西宜春每周五開啟「撒錢」模式，首輪已投放1000萬元人民幣(約149萬美元)消費券。2月11日前，福建省廈門市發放700萬元新春廈門文旅消費券共3.5萬張。河南省鄭州市發放2000萬元文旅消費券。成都市也發放第二期500萬元消費券；第一期500萬元文旅消費券整體核銷率達96.03%，帶動旅遊總收入達8000萬元以上。

2022年下半年以來，海南省旅文廳發放5300萬元旅遊消費券，全力以赴刺激旅遊消費；截至2022年12月31日，海南旅遊消費券核銷率達到95.3%，有力促進海南旅遊產業加速回暖。

在「門票免費潮」中，蘇州73家國有景區門票全免；杭州千島湖、西溪濕地、良渚遺址公園等41個景區景點實行首道門票免費遊至3月底；溫州、紹興、桐廬等地發出免門票邀請；洛陽52家A級旅遊景區限量免費門票預約；山西省106家景區線上預售全年首道優惠門票，優惠1折至8折不等；西藏布達拉宮及羅布林卡免費參觀；2月28日前赴貴州旅遊享景區免票、自駕減半、住宿減半、旅遊商品減半優惠。

官媒環球時報報導指出，臨近春節，「年味兒」、「煙火氣」正在變濃，彰顯出中國經濟進一步復甦的信號。1月底的新年假期過後，中國準備真正迎來「重新開放熱潮」，有大量被壓抑的需求等待釋放。

事實上，報導說，許多國際組織負責人紛紛看好中國經濟發展前景。日本佳能全球戰略研究所總監瀨口清之預計2023年4月以後，中國經濟將呈現快速增長，飲食、交通和賓館住宿有望快速恢復。財信國際經濟研究院副院長伍超明預計2023年居民人均消費支出約增長8%至12%。

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