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滿足春運高峰需求 多地再開「紅眼高鐵」

中國新聞組／北京15日電

又到一年一度的春運時節，為滿足持續增長的旅客需求，多地已開行「紅眼高鐵」。比如，在外來常住人口較多的廣東省深圳市，其今年春運的首趟「紅眼高鐵」已於14日凌晨駛出。

深圳媒體「讀特」報導，14日凌晨，深圳北站站台上人頭攢動，深圳地區首趟夜間高鐵臨客G4598次於0:10從深圳北站駛出，終點梧州南站，旅客們在工作人員的引導下陸續走進車廂。

報導稱，2023年春運，深圳鐵路部門持續動態調整運力投入。從1月14日起，將日均臨時加開深圳北站至南昌西、長沙南、武漢鄭州東、潮汕等方向夜間高鐵列車18趟，進一步滿足旅客出行需求。

而在華中地區流動人口大市——湖北省武漢市，也將繼續加開「紅眼高鐵」，以應對增多的客流。據極目新聞報導，武漢市春運辦預測，今年春運期間，武漢地區鐵路、公路、航空預計發送旅客755萬人次，與2022年春運客流基本持平。其中，鐵路560萬人次。

另據長江日報報導，針對廣州、深圳、上海等地大量返程的「單邊」客流，中國鐵路武漢局集團有限公司自1月13日起至1月21日，共計畫加開200趟「夜行高鐵」提升運力，最大程度上緩解節前春運返程旅客運輸壓力。

所謂「紅眼高鐵」，是從「紅眼航班」（即在深夜至凌晨時段運行的客運航班）類推而來的說法，主要是為了滿足旅客春運回家需要而臨時增加的動車組列車。

武漢 2023 鄭州

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