廣州開車輾人兇嫌被批捕 網：快審快判快槍斃

連日來，皆有廣州市民自發到事發現場附近悼念，鮮花堆積如山。(取材自微博)

廣州市11日發生開車蓄意撞人致5死13傷慘劇後，廣州檢方14日依涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對溫姓男駕駛做出批准逮捕決定。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。消息昨發布後，網上都是「快審快判快槍斃」、「請立即執行槍決」、「不要留到過年」等留言。

22歲的溫姓男子11日駕駛一輛寶馬休旅 車在廣州鬧區突然加速撞擊行人與機動車，撞擊後還掉頭再衝撞一群行人，隨後試圖逃逸時遭警方拘捕，事件造成5死13傷，引發社會公憤，要求對兇嫌處以極刑。

但據香港01報導，至14日下午，警方仍未通報事故調查進展。而連日來皆有廣州市民自發到事發現場附近獻花，悼念死者。同時網友批評當局淡化處理事件，不但將事件定性為交通事故，甚至不斷刪除社交平台熱搜詞。對此表示不滿。微博 網友透露，熱搜中有關該事件的話題已變為灰色，即斷掉鏈接，不顯示，就連「廣州正佳」、「廣州正佳廣場」亦然。

中央社報導，廣州檢察院官方微博14日晚通報，廣州市檢察機關14日依法以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對廣州市公安 局天河分局提請批准逮捕的天河「1．11」駕車撞人案犯罪嫌疑人溫某作出批准逮捕決定。目前案件正在進一步辦理中。

消息傳出後，雖然網友多認為應以故意殺人罪究辦，但也有許多網友指出，這項罪名形同定義兇嫌就是故意殺人，死刑跑不了。

中央政法委機關報法治日報此前指出，如果存在毒駕、醉駕、報復社會等情形，利用車輛撞擊社會公眾等不特定物件，可能涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，最高可以判處無期徒刑甚至死刑。

中國近期判例顯示，溫姓兇嫌將面臨死刑判決。

2021年5月22日，31歲的理髮師劉東因為投資失敗，駕駛一輛寶馬汽車，故意在路口闖紅燈，衝撞多名正在過斑馬線的行人，導致5死11傷。

2021年10月29日，該案在大連市法院一審宣判，劉東構成「以危險方法危害公共安全罪」，被判處死刑，剝奪政治權利終身。