出國熱 中國民眾春節出遊棄三亞改去泰國

曼谷素萬那普機場9日為中國遊客舉行歡迎儀式。（新華社）

中國8日開放國門，大批民眾利用春節假期出國旅遊，機票預訂量創近三年峰值，其中以東南亞最熱門，泰國 最受中國遊客歡迎，今年1月以來赴泰酒店預訂量同比增長近21倍。而中國網民票選春節最想去的十大海外旅遊目的地，卻是馬爾地夫排第一。專家分析，度假型、對中國遊客友善為出境兩大考量。不少遊客也在考量旅遊性價比後，決定棄三亞改去東南亞。

中新經緯、南方都市報報導，中國遊客出境遊需求正迅速反彈，馬蜂窩數據顯示，政策較寬鬆、距離較近的亞洲地區國家率先迎來第一批中國遊客，其中泰國諮詢最多，占總諮詢量超過50%。另據攜程數據，今年1月以來，中國旅客赴泰酒店預訂量同比增長近21倍，兔年春節假期赴泰酒店的預訂量同比增長近12倍。曼谷、清邁、蘇梅島、普吉島等地的熱門酒店一房難求，泰國酒店春節將再迎「中國熱」。

飛豬數據顯示，近一周國際機票預訂量同比去年增長超三倍。春節期間出境遊預訂量也大幅反彈，創近三年峰值。亞洲目的地預訂量占比超五成，其中泰國目的地預訂量激增近20倍。香港、澳門、泰國、澳洲 、新加坡 、馬來西亞、紐西蘭、印尼等是飛豬消費者青睞的出境遊目的地。

包括泰國、澳洲、紐西蘭等國近日紛紛向中國遊客發出邀請，被網民稱為「搶客『卷』起來了」。泰國旅遊局預測今年到訪的中國遊客達500萬人次；馬來西亞預計接待150萬至200萬中國遊客；新加坡業者估計中國旅客回流將給新加坡全年帶來20億星元(約101億人民幣、15.16億美元)收入；柬埔寨旅遊大臣童昆稱，希望柬埔寨今年吸引至少100萬中國遊客。

來自吉林的范先生6日就從長沙飛往泰國曼谷。他說，起初打算去三亞，但2022年12月防疫政策優化後，三亞無論酒店還是機票性價比都不如泰國。他計畫花5萬元人民幣在三個月內玩遍泰國、印尼峇里島、柬埔寨等地。

官媒環球時報近日邀請中國網民票選春節最想去的十大海外旅遊目的地，依序為：馬爾地夫、日本、泰國、法國、新加坡、澳洲、瑞士、紐西蘭、德國、英國，南韓、美國都不在名單之列。

環球時報預期，疫後中國遊客的出國遊地圖將發生巨變，療癒目的地將率先迎來中國遊客。馬蜂窩旅遊研究院高級研究員王曉雪分析，中國遊客的消費水平提升明顯，馬爾地夫登上榜首就印證了這一趨勢。中國社科院旅遊研究中心秘書長金準表示，從中可以看出中國民眾首波出國遊的特點是，度假型目的地最具優勢。