傳王思聰打人案付209萬和解 網友喊「想被打」

王思聰打人事件持續受到輿論關注。（取材自鳳凰網）

「王思聰打人事件」未平息，又引發新風波。網傳王思聰發朋友圈稱已付209萬（人民幣，下同）與被打者和解。雖有博主出面自稱代澄清和解一事，但一些網民仍排隊玩哏稱「新年第一個願望是被王思聰揍一頓」、「我只要100萬和解費，隨便打」等，驚動官媒批評這種現象是「『有錢任性』的無下限囂張」，王思聰應約束自己的行為，公眾的調侃更不能傷害公序良俗。

綜合媒體報導，1月11日凌晨4點左右，王思聰在上海南京西路一商務樓附近發生了打架滋事事件。王思聰等幾人誤認為在路旁等人的路人陳某對他們拍照，雙方便一言不合發生鬥毆。

來源：YouTube

當時，有律師分析稱，如果被毆打者與王思聰達成和解，那麼王思聰將免於處罰。1月13日，網傳王思聰在朋友圈發文，「新的一年與209W和解」。有網友調侃，「好傢伙，每天打一次，一周就是千萬富翁了」。

但這張朋友圈截圖真假性存疑，有知名財經博主曬出了王思聰本人的朋友圈稱，王思聰有關209萬的朋友圈截圖是假的，王最近半年沒發朋友圈，頭像也早就換了。隨後一名粉絲高達479萬的大V帳號也發文稱，網傳王思聰賠償209萬的截圖是假的，並且曬出了他的真實帳號。

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「王思聰打人」事件持續受到輿論關注，很多人感慨，「有錢就是任性」，還有不少網友調侃，「求被王思聰打」、「新年第一個願望是被揍一頓」。

環球時報指出，王思聰過往有不少挑戰社會公序良俗的刺激言論，當年以一條「30萬的電腦就這麼報廢了」的微博 出圈，王思聰作為網紅的標籤之一就是「有錢任性」，網友對他「國民老公」的玩哏解讀更多是出於一種娛樂心態。

不過，法律和民意絕不允許「有錢任性」的無下限囂張。王思聰「直接另類」、「口無遮攔」的風格贏得了一些肯定和支持者，但這更不能成為他突破底線的理由，相反在公共領域更應約束自己的行為。