過年返鄉拒相親 河南母女被打到住院

被打傷的王女士母親。（取材自上游新聞）

河南 省駐馬店市確山縣雙河鎮一名34歲女子，因為返鄉過年拒絕相親，被對方上門辱罵並毆打，女子和母親被打到受傷住院。受傷女子說，這件事發展成這樣自己也是「有點接受無能」。目前警方已展開調查，當地婦聯也介入調查。

上游新聞報導，受害的王姓女子在廣東一家民營企業從事會計工作，跟打人者董某之前曾是一個村的，互相都認識，王女還和對方女兒是髮小，平時沒有矛盾。

王女表示，此前董某就來家裡，想為自己親戚的兒子介紹對象，被王女明確拒絕。7日，董某又來家裡，與王女母親發生爭吵，王女說，「當時我正在外地，後來知道董某來我家說了一些難聽的話，說我30多歲還沒成家，給我介紹的人也在外面打工也很能掙錢等，而且話已經說出去了，又被我拒絕，讓他在親戚面前很沒有沒面子」。

王女覺得對方很沒道理，就到董某家想溝通一下，「董某老婆和女兒的道歉方式竟然是當場給我下跪，嚇了我一跳，我立刻把她們拉起來，因為覺得這不太合適，就離開了」。

沒想到，董某夫婦11日帶著兒子和女兒，連續兩次上門找王女，「溝通過程也不太愉快，各說各的理，但董某兒子、董某覺得他家人下跪道歉是我逼的，就指著鼻子罵我，罵得很難聽」。

12日天早上，董某夫婦又到王家，雙方再度發生爭吵，董某愈吵愈激動，便一把掐住了王女脖子，王女父母趕緊上來拉。董某又叫來了兒子，沒想到兒子提著一根鋼管來了，把王女母親踢倒在地上，還踢了王女一腳。

事後，王女和母親住院治療，王女臉部、嘴唇、脖子等多處被抓破，還有些頭暈，在醫院輸液；母親傷勢較為嚴重，左側多發肋骨骨折、左側少量胸腔積液、腰椎T12椎體前緣骨折。