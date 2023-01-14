太爺爺去世想請假 天津女被老闆懟：非直系親屬

太爺爺去世，請假奔喪竟被領導懟，「親戚家和你有什麼關係」。（取材自九派新聞）

天津一名王姓女子因家裡老人去世奔喪，請年假竟遭領導質問，「親戚家和你有什麼關係」，最後雙方溝通無果，王女選擇辭職。網友吐槽老闆「是從石頭縫裡蹦出來的吧」。

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新聞晨報報導，王女因家裡有老人去世了，向公司說明了情況，希望能請假兩天，但公司說不能請喪假，王女也願意用自己的年假。但因為後續的事情比較複雜，進行得不是很順利，所以王女就想向老闆再請一天的假，沒想到被質問了一個晚上。

老闆先以「太爺爺不是直系親屬」為由，拒絕王女繼續請假，又質疑「你家親戚的問題跟你有什麼關係」、「你的假就必須同意？」並表示王女是在上班不是在上學，而且後續處理的那些是王女父母的事情，跟王女沒有關係。即便王女要求用三天年假，該領導也表示要提前說，不然其工作就沒人做。

對此，王女回懟稱，「我家的事當然和我有關係」、「我太爺還得看我什麼時候做完工作再死？」最後雙方溝通無果，王女選擇辭職。

王女表示，自己入職這13個月以來，每次人事的任務都按時按量完成，除了陽了基本沒請過假，而且入職說的4500元月薪，現在只有2300元。