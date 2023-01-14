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千億級航企 東航、南航宣布自紐交所退市

記者黃雅慧／綜合報導
南方航空與中國東航13日晚間突發宣布自美國紐交所退市。(美聯社)
南方航空與中國東航13日晚間突發宣布自美國紐交所退市。(美聯社)

繼去年8月多家中國央企宣布將從紐交所退市後，中國兩家市值人民幣千億級航企南方航空、中國東航13日晚間均公告，各自公司美國存託股份將從紐交所退市，預計最後交易日期為2月2日或之後。

據南方航空公告顯示，南方航空董事會綜合考慮公司美國存託股的交易量與公司境外普通股（「H股」）全球交易量相比有限，同時自存託股在紐交所上市以來，從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且香港聯交所和上交所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求。此外，南航也提及維持存託股在紐交所上市以及滿足定期報告要求等相關成本較高，因此決定退市。而東航的公告內容也與南航類似。

事實上，去年8月12日開始，中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業、上海石化等均公告，申請自願將美國存託股從紐交所退市。同日，中國證監會官方網站立即回應稱，上市和退市都屬於資本市場常態，與企業自身商業考慮有關。

不過，當時外界均認為這些企業退市與中美審計分歧有關，因去年3月開始，中概股陸續被美國證監會列入「預摘牌名單」。對於在美上市的中企造成壓力。

但值得注意的是，中美雙方監管機構近期在中概股審計監管方面分歧正逐步化解。去年12月15日，美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）發布報告，確認2022年度可以對中國內地和香港會計師事務所完成檢查和調查，該事項被視為中美審計監管合作取得積極成效，對中國企業在美上市釋放出積極信號。

東航 香港 融資

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