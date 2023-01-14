停4年 波音737 MAX在中復飛 南航同款機型恢復載客

中國南方航空13日復飛波音737 MAX航班。（Getty Images）

美國波音公司生產的737 MAX飛機，於2019年衣索比亞航空空難後遭中國民航局停飛。時隔1404天（近4年），中國終於恢復這款飛機的飛行，首個航班昨從廣州飛到鄭州 。

據央視新聞，13日12時46分，中國南方航空廣州飛鄭州CZ3960航班起飛，該航班由波音737 MAX執飛。此前，這款飛機因接連空難，中國民航局於2019年3月11日下令境內同型飛機全數停飛。

報導稱，737 MAX的復飛也表明其已經符合中國民航局多次強調的「復飛三原則」，即飛機的設計修改必須獲得適航批准，駕駛員必須重新得到充分有效的訓練，兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施必須是有效的。

中國民航局2021年8月安排波音在中國境內進行737 MAX審定試飛工作，同年12月2日發布適航指令。原本預計最遲2022年初恢復商業運行，但因疫情 衝擊而延宕至今。

據第一財經報導，目前，中國的737 MAX用戶已經展開飛機改裝、停場飛機恢復、駕駛員培訓等工作。其中，海南航空等五家公司已申報在2022／2023 冬春航季計畫使用737 MAX執飛航班。

目前，中國13家航空公司，共擁有97架737 MAX。隨著南航復飛737 MAX飛機，中國民航業者預料將重啟接收新的737 MAX。波音此前表示，尚未交機的737 MAX有370架，約有1/3是中國客戶訂購的。

為了緩解停飛4年以來的庫存積壓，波音在2022年就開始著手將原先計畫交付給中國客戶的部分737 MAX飛機重新分配給其它海外客戶。不過，波音也表示，在時機合適之際仍然能夠向中國客戶交付飛機，其在舟山的737完工和交付中心也早就做好了隨時恢復交付新飛機的準備。

波音737 MAX在歷經兩次嚴重空難後，許多國家從2019年3月起，下令停飛波音737 MAX，不過在對飛機進行改裝和機組員的培訓後，波音737 Max以在全球範圍內重新提供服務。