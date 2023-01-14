「00」後當選贛州共青團市委常委「15歲參加工作」說法惹議

李楚彬。（取材自澎湃新聞）

江西贛州市共青團近日有一名「00」後李楚彬，當上最年輕市委常委，因「個人簡歷」提到在2017年7月15歲時，就開始參加工作，被質疑虛報、不夠資格。

來源：YouTube

上游新聞報導，2002年出生的李楚彬出任共青團贛州市委常委，網友指他是「全國最年輕團市委常委」。對此，共青團提到，為落實共青團改革要求，讓團的代表大會、委員會更加貼近廣大青年，提高基層和一線代表、委員比例；團市委打破年齡、學歷、身分壁壘，突破體制內外限制，吸納了一批具有代表性、熱心青年工作的各行各業優秀青年成為團代表、委員、常委。這些身分，沒有任何行政級別，不領取任何工作報酬。提到李楚彬就是其中一人。

共青團贛州市委澄清，「網路上有一些關於他不實的傳聞。」共青團贛州市委相關負責人表示，「李楚彬是不是最年輕的團市委常委，我們無法去證實」。對於李楚彬的履歷，有一些和實際情況有出入，譬如說只讀了2年初中，實際上是正常讀了3年的；所謂參加工作，也不對，實際上是初中畢業後在他母親開的奶茶店工作的，只是在幫忙。

負責人稱，李楚彬目前是一家奶茶品牌企業副總。「李楚彬沒有行政級別，也不拿報酬。」

但有網民調 侃，「我七歲就在地裡幫家裡幹活了」、「用詞不當而異，參加工作一般指的是正式就業 。勤工儉學、打工、幫家裡幹活都不算正式就業」、「我四歲就幫我媽打醬油了」、「少年英才，民族棟樑

很勵志」。