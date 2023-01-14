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國鐵西安局「秦嶺冰雪遊」火車上「打麻將」票價118元仍班班爆滿

中國新聞組／北京14日電
國鐵「秦嶺冰雪遊」主題定製列車上配置了特色功能車廂，其中包括麻將桌。（取材自九派新聞圖）
國鐵「秦嶺冰雪遊」主題定製列車上配置了特色功能車廂，其中包括麻將桌。（取材自九派新聞圖）

春節返鄉，長時間搭火車太無聊了怎麼辦？國鐵西安局推出的「秦嶺冰雪遊」主題定製列車，配置了包括麻將桌在內的特色功能車廂，乘客們不僅可以圍坐打麻將打發時間，還能唱KTV、看電影，餓了就到特色餐車吃爆米花、烤腸，每人票價只要118元（人民幣，下同），吸引不少遊客特意購票體驗，車上配備娛樂設施的車廂幾乎班班爆滿。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻中，在一趟行駛的普速列車上，一節車廂內放置了三台麻將桌，乘客們圍坐在桌前打麻將。這名發布視頻的乘客配文稱：「第一次體驗火車上打麻將，好開心！」

國鐵西安局旅服傳媒有限公司李慕華說，這趟列車從西安出發，是一趟「秦嶺冰雪遊」主題定製列車，列車上配置了特色功能車廂，除了視頻中的麻將桌，車上還配備了KTV、影院、按摩椅等娛樂設施，在特色餐車上，還有茶水、爆米花機、烤腸等。「從上車開始，遊客們就進入了旅遊的過程。」

李慕華表示，從2022年春節開始，中國鐵路西安局集團有限公司對9節車廂進行了升級改造，分別為3節淋浴車廂、3節餐車和3節娛樂車廂。9節車廂於2022年5月正式上線運營，根據客流情況和需求給既有列車進行車廂配置。

上月25日，中國鐵路西安局集團有限公司開行了陝西首趟「秦嶺冰雪遊」主題定製列車，當日往返，後固定在每周三、周六、周日開行。

李慕華說，車票118元/人，它與普通列車不同，不僅是一張車票，裡面還包含導服費、保險費。現在只開設了這一趟旅遊專列，後續會根據季節和各地情況，圍繞陝西本地的旅游資源開設其他線路，春天可能會開設油菜花旅遊專列，夏天會有延安的紅色旅遊專列，韓城方向的旅遊專列也在策劃中。目前的旅遊專列都在陝西內部，至於面向省外的旅遊專列可能要等到今年3月之後。

列車上的爆米花機。（取材自九派新聞圖）
列車上的爆米花機。（取材自九派新聞圖）

李慕華收到了很多來自遊客的反饋，「大家都覺得非常好，有新鮮感，以前要『咣當咣當』坐好長時間，比較無聊，現在娛樂性比較強，如今車上的娛樂設施都屬於爆滿的狀態。」甚至有很多遊客為了體驗這趟專列特意購票。

這並不是首個在旅遊專列裡放置麻將桌的公司。2020年，中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司推出了18節新東方快車，每趟專列均設有酒吧車廂，配有咖啡座、電視、音響、卡拉OK、鋼琴等娛樂設施，並提供收費酒水和麻將桌。

2021年，四川成都鐵路國際商旅集團有限公司也推出了高端旅遊專列——「熊貓專列」，列車上自帶酒吧、KTV、舞池、棋牌室、淋浴系統以及主題文化餐廳，棋牌室裡也安裝了自動麻將機。

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