中國各省都要拚經濟 海南設定今年GDP增長目標達9.5%

經濟高度仰賴國內旅遊的海南將今年經濟增長目標設為9.5%左右。圖為三亞國際免稅城今年元旦遊客已明顯回流。（中新社）

解封後中國各省今年都要拚經濟。澎湃新聞統計，近日已有23省份在政府工作報告中公布了2023 年GDP目標增速，多數省份都將目標設為5%至6.5%，但海南提出的今年經濟成長率目標則高達9.5%左右。

據統計，目前有19個省份公布2022年全年預計GDP增速，但與2022年初定下的預期增速相比，19個省份2022年都未能達標。其中，江西、寧夏預估2022年經濟成長率約5%，表現較佳；廣東、重慶、貴州預估2022年經濟成長率在2%左右。

中國國務院 總理李克強 在去年政府工作報告中提出的2022年經濟增長目標為5.5%，但受到新冠疫情和「動態清零」防疫政策影響，中國宏觀經濟論壇（CMF）預測，去年中國GDP增長率將只有3.3%。

澎湃新聞指出，「拚經濟」、「提振信心」、「回暖復甦」，是2023年中國各地經濟規畫的關鍵詞。13日發布的「經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測」提出，今年中國經濟將增長5.1%左右，呈現進一步復甦態勢。

從23個已公布2023年GDP增長目標的省份來看，最高的是海南的9.5%左右，西藏、江西也分別達到8%左右和7%。若與去年目標增速相比，有16個省份調低了目標增速，僅重慶、黑龍江、海南今年的目標高於去年。

對於如何達成今年經濟增長目標，各省份的政府工作報告都將「擴內需」，尤其是「促消費」列為重點。上海提出，增強消費對經濟發展的基礎性作用。把恢復和擴大消費擺在優先位置，深化國際消費中心城市建設。

河北強調，要著力提振居民消費。制定恢復和擴大消費的實施意見。加大對餐飲、住宿、零售等行業幫扶力度；山東也將大力推動恢復和擴大消費放在首要位置，並將在今年實施「山東消費提振年」行動。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長徐奇淵認為，2023年中國經濟復甦將呈現「內需表現強、外需相對弱」的格局：一方面，外需不容樂觀，穩外貿壓力可能會陡升，另一方面，內需在2023年的表現值得期待。

徐奇淵表示，2023年需更加重視消費對經濟的拉動作用。「在經濟重啟修復的初期，也是恢復消費者信心的關鍵時期，相關政策在時間上要前置、在力度上要給足，要把市場信心的『第一把火』盡快點燃起來，推動形成良性循環」。

不過，製造業大省廣東仍強調以實體經濟為本，提出將壯大現有八個兆元（人民幣，下同）級產業集群，加快推動超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、新能源等產業成為新的兆元級產業集群，同時加快打造若干5000億元級的新興產業集群。