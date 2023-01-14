「純獄風」颳起 強姦犯竟被捧成勵志網紅 網稱邪門

不少網民扮成囚犯。（取材自微博）

不知何時起，中國網上颳起了一陣詭異的「純獄風」，指的是一些刑滿釋放人員轉型當起網紅，搖身一變成為勵志偶像、浪子回頭的典範。每當有人質疑時，一些粉絲便會上前維護：「憑什麽不給別人一個重新開始的機會？」仔細觀察，這股風現在颳得有點「邪門」。

小紅書上的博主曬出自己的釋放證明書。（取材自微信）

紅星新聞的評論文章寫到，「純獄風」原本是某明星因強姦罪被刑事拘留後，網友調侃而創造的網路用語；現在一些刑滿出獄人員在網上曬出自己的經歷，以此吸引流量，也被稱為「純獄風」。出獄人員改過自新是件好事，但不代表他們可以把入獄經歷當成流量密碼甚至是炫耀的資本。

有人一邊曬出自己的「釋放證明書」，表示自己剛刑滿出獄，準備創業；一邊把自己描繪成一個「重獲新生」、自尊自強的「好男兒」，不接受別人的施捨，靠自己的雙手撐起整個家。相關言論吸引許多人在評論區為他打氣，有人安慰他：「不要在意世俗的眼光，去追逐屬於自己的光，做好自己。」儼然塑造成了英雄人物。

天郎哥哥的小紅書號已經搜查不到。（取材自微信）

但根據他曬出的信息，有網友發現他在2017年因為強迫賣淫罪，曾以暴力手段強迫未成年女孩賣淫，被判處有期徒刑5年10個月。據悉，目前該帳號「天郎哥哥」已被封禁。

文章提到，這樣的「純獄風」流行並非個案，前段時間就有「強姦犯轉型當網紅賣衛生巾」的事件，當事人名叫黃貴，網名「尋親男孩今晚有沒有哭」，一開始他是以「尋親」的噱頭走紅，表示自己五歲就開始顛沛流離的生活，被拐賣、轉賣，在三、四個收養家庭間流轉，遭遇養父母打罵、同學欺淩，後來早早輟學，交上一幫狐朋狗友，最終誤入歧途進入「社會大學」接受再教育 。

這篇長文感情飽滿，讓他收獲一票同情，斬獲12萬粉絲。然而文中的這個社會大學指的就是監獄 ，黃貴當年因為持刀強姦入獄，即使坐實罪犯身分，仍舊有許多力挺他的人，有人寬慰他，「坐過牢的都是有本事的人」，彷彿他犯下的不是罪行，而是值得崇拜的義舉，甚至有人認為「受害者也有責任」，女孩應該感謝「被上了一課」。

該文章評論，對於這樣荒誕的「純獄風」感到荒誕，更感到憤怒，很難想像那些受到侵害的女孩，看到輕鬆和過去告別、直播事業做得紅紅火火的黃貴，以及這些高唱讚歌的評論，會作何感想？犯罪分子，特別是重罪犯的過往經歷，不應被大眾所崇拜，而這一切，將對受害者帶來二次傷害，讓他們在痛苦中無法自拔。