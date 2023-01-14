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晶片首富豪擲300億人民幣 創建「寧波版」西湖大學

中國新聞組／北京14日電
寧波籍企業家虞仁榮。（取材自百度百科）
寧波籍企業家虞仁榮。（取材自百度百科）

寧波籍企業家、芯片龍頭韋爾股份的創始人虞仁榮創辦的寧波東方理工大學（暫名）日前正式開建，學校所在地就在虞仁榮的老家寧波市鎮海區。這所新大學將由中國科學院院士陳十一掌舵，還沒落成就引起關注，被稱為「寧波版西湖大學」。

創業邦報導，虞仁榮先後出資300億元（人民幣，下同，約44.8億美元）打造這所大學。虞仁榮2022年以950億財富位列「胡潤全球富豪榜」第132名，成為中國芯片行業首富。

而寧波東方理工大學之所以人稱「寧波版西湖大學」，是因為陳十一是西湖大學的創始人之一，此前擔任過北京大學副校長和南方科技大學校長。另一個原因是兩所大學有相同的屬性，都是由社會力量舉辦的、非營利性高等學校。

報導稱，寧波東方理工大學的定位是「高水平、創新型、國際化」的新型研究型大學。雖然定位如此但從出資人等方面看，其應用型大學的意味似乎更濃。

報導說，虞仁榮2020年成立了「寧波市虞仁榮教育基金會」，註冊資金500萬元，主要業務是資助民辦大學的建設發展，其主管單位為寧波市教育局。虞仁榮同年與寧波市政府聯繫，決定捐資200多億在家鄉建設東方理工大學，2021年虞仁榮又追加了100億。

虞仁榮捐資300億建高校並非個例。如今，愈來愈多的企業和企業家，將財富用於基礎教學和研究。除了西湖大學背後有馬化騰、王健林、楊國強、張磊、陳一丹等近百位知名企業家和投資人的身影，「玻璃大王」曹德旺捐資的福耀科技大學也正在建設中，預計2024年秋季全面招生

格力電器董事長董明珠則創辦珠海格力職業學院，面向全國招生。儘管這些學校都主要由企業和企業家出資捐贈建設，都著重於培養國家緊缺人才，也都屬於非盈利，但實際上卻截然不同。

這類應用型的高校與所捐資的企業有著直接綁定的就業關係，以虞仁榮為代表的產業大佬巨資辦學背後的邏輯，就是投資人才，特別是芯片等硬科技領域，人才正面臨全面短缺，「搶人大戰」愈演愈烈。

據中國半導體協會預測，2022年中國芯片專業人才缺口將超過25萬人，而到2025年，這一缺口將擴大至30萬人。此外，2020年中國集成電路相關專業畢業生規模在21萬左右，約占畢業生總數的2.30%。而在這21萬學生中僅有13.77%畢業生畢業後從事集成電路相關工作，數量不到3萬人，中國高校培養的芯片人才可謂青黃不接。

由產業大佬來出錢、出資源辦學，恰好就能從很大程度上解決上述問題，做到產學研融合，讓高校培養出來的學生既懂技術又懂產業，與實際應用接軌。

教育局 招生 投資

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