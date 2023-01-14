「大數據狂人」王參壽欠債 遭法院懸賞1327萬

央視曾拍攝專題紀錄片「王參壽：我為大數據狂」，展示了「大數據狂人」的形象。(取材自每日經濟新聞)

北京 市第一中級人民法院12日對拒不履行法院生效判決的群興玩具實控人王參壽發布懸賞公告。據公告，王參壽曾挪用群興玩具逾3億元人民幣（約4473萬美元）資金；本次執行標的包括1.37億元、逾期利息、遲延履行期間的債務利息、執行費，懸賞金額達1372萬元。這則公告讓「大數據狂人」王參壽重新被拉回到人們的視線中，央視還曾特別為他拍攝專題紀錄片。

每日經濟新聞報導，北京市第一中級人民法院發布執行懸賞公告，據民事訴訟法第262條等相關規定，為及時實現勝訴當事人的合法權益，根據申請執行人申請，對被執行人為王參壽發布懸賞公告，查找被執行人可供執行的財產線索。線索真實有效者，北京一中院將按實際執行到位案款10%的比率支付賞金。以此計算，此次懸賞金額最高將超過1300萬元。

報導指出，「80後」王參壽入局大數據圈，並接連創立「獨角獸」九次方大數據和貴陽大數據交易所，被稱為「大數據行業領軍人物」。2018年，頂著「大數據獨角獸」的光環，王參壽入主群興玩具。央視還曾拍攝專題紀錄片「王參壽：我為大數據狂」，展示其「大數據狂人」形象。

王參壽此時將目光「鎖定」急需轉型的群興玩具。2018年11月，通過旗下深圳星河等三家公司協議受讓原控股股東群興投資所持20%股權，合計7億元。公司股價曾走出過七連板的誇張走勢，上漲超200%。王參壽2019年再新設立多家子公司，主要業務涵蓋產業鏈孵化等，註冊資本多為幾千萬元級別，但多半未產生營收 ，部分利潤呈虧損狀態，被質疑是空殼。

王參壽於2020年1月被公安 機關帶走調查，2月14日補繳大額稅款。對此，群興玩具公告稱，王參壽在2020年1月17日因某公司少繳稅款200萬元被查。

2020年4月，群興玩具還曝出王參壽竟然在「掏空」上市公司，非經營性占用上市公司資金高達3.27億元。此後，王參壽被監管部門輪番關注，直到2021年4月底，王參壽歸還2.2億元。該筆資金是由群興玩具董事長張金成代王參壽支付給上市公司的，是董事長張金成向王參壽提供的借款。

2022年三季報顯示，王參壽實控的深圳星河數據科技有限公司依然是群興玩具第一大股東，持有上市公司8.16%的股份，上述股份被全數凍結。如今，上市公司業績垮塌，市值大跌。王參壽和他身後的九次方大數據集團被限制高消費。