揚州美女官員偷吃副市長 2人被建議免職

廣陵區商務局副局長戴璐。（取材自微博）

江蘇揚州市一名美女官員戴璐近日被爆出與揚州副市長在婚房內偷歡，被自己老公舉報的消息。原先出軌的對象被傳是張姓副市長，但在江蘇省紀委監委調查後，發現應為淮安市政府副市長韋峰，目前兩人都被紀委監委追究紀律責任並建議免職。

綜合媒體報導，江蘇省揚州市副市長張某與揚州市廣陵區美女副局長戴某偷腥，被女方老公安 裝攝影 機拍下並舉報。

「揚州發布」網站發布消息，韋某與戴某存在生活作風問題，目前正按程序追究二人紀律責任並建議免職。

此前，一段聊天記錄在社交網絡上熱傳，內容涉及揚州市一名領導幹部的生活作風問題。

網路爆料內容指出，「今天張某某市長，在廣陵區商務局副局長的婚房裡啪啪啪，被男方的探頭（鏡頭）全拍下來了，隨後男方就開車去省紀委舉報了」、「她勾搭的多了，本來以為結婚之後會好呢」、「之前在街道跟人武部長勾搭，人家老婆找到單位來了」。

1月9日上午，「揚州發布」客戶端發布通報稱，揚州市委市政府對此事高度重視，紀檢監察機關聯合相關部門已成立專項核查組，正在全面深入開展核查，一定秉持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置，核查結果將及時向社會公布。

據了解，韋某此前曾在揚州任職，先後任揚州市江都區委副書記、區長，江都經濟開發區黨工委書記，高郵市委書記，揚州市人民政府黨組成員、揚州市廣陵區委書記等職。