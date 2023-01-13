廣州女上班第一天 因「已婚」被炒…公司：懷孕很麻煩

王女士上班第一天就被辭退。（取材自山海視頻）

廣東廣州王女士上班第一天辦理完入職，就因為已婚被辭退。她表示，為了這個工作還推掉了其他offer，但公司居然因為自己已婚可能懷孕就把她炒魷魚，「覺得女性的就業 環境特別不友好」。媒體也對此批評，「絕不是簡單地賠個100元錢就能了事的」。

綜合媒體報導，王女士表示，這份工作是客服，本來是元旦之前就確定好的，人事讓她等了將近一周的時間。元旦後，王女士第一天上班，「填完資料、了解相關公司介紹和日常工作職責等，人事突然把我叫到了辦公室，她說上面寫我是結婚的，覺得我是剛結婚肯定會想要孩子」。

王女士表示，上班時間一個月是白班，一個月是夜班，近期並沒有備孕打算，「如果我想懷孕的話，我也不找夜班的工作了」，但人事表示，「要是懷孕的話公司是很麻煩的，我們現在就希望招一個穩定的，不會懷孕的」。

王女士質問，「為什麽之前不問我呢？」人事說很抱歉，現在公司方面的通知和決定就是這樣。隨後，人事把入職相關資料還給了王女士。王女士向公司要求賠償100元誤工費和交通費，「對方很爽快地賠償我了，但我還是很懵，第一次遇到這種情況」。

極目新聞評論，「勞動法」、「婦女權益保障法」都明確規定，國家保障婦女享有與男子平等的勞動權利。不得以性別為由，拒絕錄用婦女或提高對婦女的錄用標準。該公司違反上述法律規定，應由勞動監管部門依法責令改正；拒不改正，處1萬元以上5萬元以下罰款，絕不是簡單地賠個100元錢就能了事的。