我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

廣州女上班第一天 因「已婚」被炒…公司：懷孕很麻煩

中國新聞組／北京13日電
王女士上班第一天就被辭退。（取材自山海視頻）
王女士上班第一天就被辭退。（取材自山海視頻）

廣東廣州王女士上班第一天辦理完入職，就因為已婚被辭退。她表示，為了這個工作還推掉了其他offer，但公司居然因為自己已婚可能懷孕就把她炒魷魚，「覺得女性的就業環境特別不友好」。媒體也對此批評，「絕不是簡單地賠個100元錢就能了事的」。

綜合媒體報導，王女士表示，這份工作是客服，本來是元旦之前就確定好的，人事讓她等了將近一周的時間。元旦後，王女士第一天上班，「填完資料、了解相關公司介紹和日常工作職責等，人事突然把我叫到了辦公室，她說上面寫我是結婚的，覺得我是剛結婚肯定會想要孩子」。

王女士表示，上班時間一個月是白班，一個月是夜班，近期並沒有備孕打算，「如果我想懷孕的話，我也不找夜班的工作了」，但人事表示，「要是懷孕的話公司是很麻煩的，我們現在就希望招一個穩定的，不會懷孕的」。

王女士質問，「為什麽之前不問我呢？」人事說很抱歉，現在公司方面的通知和決定就是這樣。隨後，人事把入職相關資料還給了王女士。王女士向公司要求賠償100元誤工費和交通費，「對方很爽快地賠償我了，但我還是很懵，第一次遇到這種情況」。

極目新聞評論，「勞動法」、「婦女權益保障法」都明確規定，國家保障婦女享有與男子平等的勞動權利。不得以性別為由，拒絕錄用婦女或提高對婦女的錄用標準。該公司違反上述法律規定，應由勞動監管部門依法責令改正；拒不改正，處1萬元以上5萬元以下罰款，絕不是簡單地賠個100元錢就能了事的。

近年來，國家在保障女性平等就業權方面出台了不少法律規定，女性求職者不能習慣吃「啞巴虧」，遇到這種明晃晃搞歧視的公司，要注意收集有關證據，善用法律武器保護自己權益。

王女士上班第一天就被辭退。（取材自山海視頻）
王女士上班第一天就被辭退。（取材自山海視頻）

就業 歧視

上一則

江西高中生胡鑫宇失蹤 啟「拉網式」搜尋 家屬懸賞增至50萬

下一則

兵馬俑1號坑甬道項羽挖過？ 專家：發現強力佐證

延伸閱讀

史上最大幅度 蘇貞昌下台前87位高階警調動

史上最大幅度 蘇貞昌下台前87位高階警調動
劉愷威再當爸？女友傳有喜 劉丹：沒這麼快知道

劉愷威再當爸？女友傳有喜 劉丹：沒這麼快知道
網球／大坂直美懷孕 將暫別網壇…預計2024年復出

網球／大坂直美懷孕 將暫別網壇…預計2024年復出
網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議