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河南周口45歲女帶5孩嫁初戀 網：真愛

中國新聞組／北京13日電
45歲女子帶5個孩子嫁給初戀男友。 (取材自白鹿視頻)
45歲女子帶5個孩子嫁給初戀男友。 (取材自白鹿視頻)

河南周口一名45歲女子帶著5個孩子嫁給初戀對象，親友說，新郎為了愛情，願意與她共同撫養孩子。網友們紛紛送上祝福，並表示，這才是真正的愛情。但也有網友對他們未來的生活感到擔憂，「已經5個孩子了，以後要是還生，壓力不是一般的大啊。」

來源：YouTube

九派新聞報導，白鹿視頻內容顯示，新郎正挽著新娘的手臂，兩人臉上洋溢著幸福的笑容，旁邊的幾個孩子共同向老人行跪禮。

新娘的親友丁先生表示，新郎和新娘是青梅竹馬。「他們從小就認識，後來因為家裡人逼婚，兩個人才分開，新娘無奈之下嫁給了前夫。」

丁先生稱，新娘和前夫的20年婚姻生活中，經常被前夫家暴，因此選擇離婚。「她一個人帶著5個孩子生活了3年。」

丁先生還說，機緣巧合之下，新娘又遇見了初戀。「新郎為了愛，願意和她共同撫養5個孩子，兩人的愛情非常浪漫，也非常令人感動，祝願兩人永結同心。」

消息一出，引發熱議，有人說，為什麼家暴還能生5個娃？為啥孩子都是跟著女的養？為什麼之前家裡不同意，現在又同意了？有人則說，為什麼評論區那麼多奇奇怪怪的評論，別人結婚不應該祝福嗎？

看到媽媽有了好歸宿，孩子們都笑容滿面。(取材自白鹿視頻)
看到媽媽有了好歸宿，孩子們都笑容滿面。(取材自白鹿視頻)

家暴 河南 YouTube

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