江西高中生胡鑫宇失蹤 啟「拉網式」搜尋 家屬懸賞增至50萬

胡鑫宇失蹤前最後的身影。(取材自瀟湘晨報)

江西上饒致遠中學胡鑫宇去年10月14日在校內離奇失蹤已逾90天，近日鉛山縣發動拉網式搜尋胡鑫宇，有警察 也有專業救援隊。由於胡鑫宇失蹤至今一點線索也沒有，家屬再更新尋人啟事，將懸賞酬金從人民幣5萬元提高到50萬元（約7.42萬美元）。

來源：YouTube

上觀新聞報導，多條網上視頻顯示，鉛山縣現在每天有千人都在尋找失踪的胡鑫宇。有警察、有穿迷彩服的人員，也有普通群眾。天下著雨，參與搜尋的人黑壓壓一片集合，很多人打著雨傘，拿著鐮刀、木棍和手杖。

胡鑫宇的尋人啟事。（取材自齊魯壹點）

據了解，大規模搜尋，是從1月9日開始的，其中一個搜尋集結地，是在永平鎮火車站。中國新聞周刊報導，永平鎮政府周鎮長表示，此次搜尋自1月9日開始，已持續3天，主要搜尋方向是鉛山縣鐵路沿線。他介紹，近幾日當地一直在下雨，此次搜尋行動由鉛山縣組織，搜尋隊伍包括專業救援隊、政府人員、警方、民兵、教師多方，「沒有群眾（參與搜尋）」。據其了解，目前暫無最新搜尋進展。

新京報報導，據胡鑫宇的舅舅李先生透露，此次搜尋是圍繞先前通報中的「胡鑫宇係自行離校」一說開展。「專班發動官員、民兵組織及各個學校的男老師在鉛山縣全域搜尋。1月9日搜尋第一天，有約2000人參與；第二天約1000人；第三天約900人。」