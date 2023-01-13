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中國經濟低迷 紐時：習近平改變定調成啦啦隊長

中央社／台北13日電
中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

紐約時報報導，受困於中國經濟狀況，中國領導人習近平對中國經濟的措辭有所轉變，從「紀律委員」搖身一變成為了「啦啦隊長」。

紐約時報中文網今天報導，中國房地市場陷入危機、年輕人找不到有前途的工作，消費者信心被多年的嚴格清零政策動搖，以及地方政府資金枯竭，中國經濟的成長率已經降到幾十年來最低的水平。

報導指出，習近平在今年的新年賀詞稱讚中國經濟，稱中國「繼續保持世界第二大經濟體的地位」，並指政府「採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困」。中國官員也開始用近幾年來未曾用過的對商業友好的語言。

紐時報導形容，中國經濟的紀律委員搖身一變成了啦啦隊長。

除了措辭改變外，報導指出，中國官員在制定今年的政策目標時說，他們打算對科技企業進行更「常態化的監管」。螞蟻集團7日宣布，阿里巴巴創辦人馬雲將放棄螞蟻集團的控制股權，這似乎是中國打壓大型科技公司的收尾。

在螞蟻集團宣布股權變更前後，中國人民銀行黨委書記郭樹清表示，針對國內最大科技企業的所謂整改「已基本完成」。

另外，中國還表示將採取必要措施重振房地產市場。政府已從上個月起採取一系列措施，逐步取消對房地產開發商大量舉債的限制。

不過，報導也認為，目前尚不清楚新做法是否夠用。

總部位於北京的投資諮詢公司博達克的董事長克拉克（Duncan Clark）認為，「人們目前沒有信心，這個問題不會消失」，與過去相比，企業現在認為在中國開展業務有更大的風險。

中國經濟學家向松祚則說，他不認為中國領導人對商業的態度發生了根本性的變化，但由於經濟的不景氣，他們使用的語言有所軟化。

報導稱，在當前經濟形勢下，中國需要民營企業進行更多的投資、雇更多的人、繳更多的稅。

向松祚說，所以政府的說法變成了「安撫民營企業」。但政府與企業的緊張關係依然存在，因為中共要保持對民營公司的控制，不會把監管責任推給市場或現行法律。

螞蟻集團 紐約時報 投資

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