「我叔黃坤明」…粵書記捲豪車輾人案? 網聯想「我爸是李剛」事件

男子被警方壓制在地上時，大喊「黃坤明是我叔」。(視頻截圖)

廣州一輛寶馬（BMW）11日下午5時在天河路體育東路口六度衝撞人群，造成5死13傷。22歲溫姓司機被捕後，高喊「黃坤明是我叔」，由於現任廣東省委書記正是黃坤明，令網民聯想「我爸是李剛」事件。相關話題在微博 衝上熱搜後突被撤下，更令網民猜測「內情不單純」。

封面新聞報導，事發現場共有六個碰撞點，第一次碰撞發生在廣州天河路和體育東路路口從北向南車道西側的人行道，溫男在沒有減速的情況下，反覆輾壓、撞倒多名行人。

「自己被突然撞飛，一下什麼都不記得了」。行車記錄儀顯示，白女士於涉事車的側面被撞，事後她很快起身查看嫂子傷情，「我應該是腳著地的，腿上、腳上有些疼，手機摔壞了，眼鏡也掉了一個鏡片，我嫂子可能是頭著地的，當時就起不來」。她還記得，溫男撞完人後沒停車，又繞回來撞了一波人，這獲其他目擊者證實。

第二次碰撞則發生在體育東路和天河南 一路路口，溫男撞倒一位行人。一位外賣騎手天先生幸運避開。溫男第三次碰撞是從等待紅燈的車隊中竄出，撞過人行道上的行人。

此時鳴笛的警車在後面追趕溫男，他第四次碰撞再撞倒3人。據目擊者稱，被撞3人中，2人是外賣騎手，1人是騎共享單車的行人。第五次碰撞中，一名女子在人行道處被撞倒。

溫男最後一次碰撞是多次撞向一名交警，員警雖然閃開，但腿部疑似受傷。溫男最後撞上護欄，向車外撒了大量百元現鈔被警方抓獲。

溫男被警方壓制在地時，他大喊「黃坤明是我叔」。他還對警方表示自己以前很善良，他是被冤枉的。由於黃坤明是現任廣東省委書記，這一消息引發網友熱議，有人猜測溫男是「官二代」，也有人認為他的反社會行為，與毒品脫不了關係。

只是，還無法查明溫男的身分是否真的與「黃坤明」有關，但相關消息在微博已被迅速「處理」。目前熱搜也被撤下，有網友反映原先的事件貼文也無法點讚，甚至文章消失。