少林寺武僧總教頭病逝享年59歲 曾學達摩內功不敵新冠

疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

少林武僧院武學導師延莊法師（釋延莊）傳10日病逝，享年59歲，死因疑似是感染新冠病毒或轉陰後運動過量。據了解，習武40年的釋延莊，號稱學過「達摩內功」，達百病不生之境界。

香港01報導，釋延莊病逝消息傳出後，大批網民紛紛到其微博評論區悼念，同門師弟延嘉也在其個人社交平台發文，「再也聽不到師兄的聲音了，你去西方極樂世界，我們還在這個塵世間度人」。

由於日前曾確診新冠病毒，不少人猜測，釋延莊是染疫死亡。另他曾在8日發布打拳照，因此也有人懷疑是否為康復後劇烈運動導致死亡。

公開資料顯示，1964年生於河南 上蔡縣的釋延莊俗名叫趙世毅，由於自幼受到家庭武術氛圍熏陶，加上1982年李連杰電影 「少林寺」的風靡，他1983年正式到少林寺，法名釋延莊。之後，他學到外界稱為「達摩內功」的上層禪功柔拳，並擔任少林寺武僧總教頭。

另據娛珈歪歪魚報導，關於釋延莊到底所患何病驟逝？訃告（聞）中並未詳述，有說是「突發心梗」離世。在延嘉大師的評論區下方，有虔誠的信教徒留言詢問：「老爺子也是因為某流行性病毒走的嗎？」延嘉僅回覆二字「自然」，似乎暗示「自然死亡」；然而，延莊法師確實曾在上月底感染病毒。

陽康後，耐不住寂寞的釋延莊曾在8日發文稱，「現在的江湖，流行起了王八拳，無招勝有招，令一些人聞風喪膽啊」；於是，他也不免俗緊跟潮流，「還可緩口粗氣，也只好學起了王八拳」。不少網民留言提醒，剛陽康後切勿劇烈運動，練功體能消耗大謹慎為之。