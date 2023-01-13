「傻子瓜子」創辦人年廣九辭世享壽84歲 曾被鄧小平3度力挺

曾被鄧小平三次提及的「中國第一商販」年廣九去世，享壽84歲。（取材自經濟觀察報）

著名民營企業家、「傻子瓜子」創始人年廣九先生11日逝世享壽84歲，他幼時全家要飯，靠賣瓜子起家；這位曾被鄧小平在不同場合三次提到的「中國第一商販」，與馬雲 、柳傳志等人並列為中國民營經濟40年發展歷程中最傑出的人物。

每日經濟新聞體綜合媒報導，1937年年廣九的父親帶著全家來到蕪湖要飯，十幾歲的年廣九學會了在街頭叫賣，多年摸爬滾打後，年廣九做起了炒瓜子、賣瓜子的生意；在旁人眼裡，年廣九有點「傻」，於是他自稱賣的瓜子為「傻子瓜子」。後來，他以靈活的經營手段，將產品迅速打進北京 、上海、南京等大城市，成為中國最早的百萬富翁之一。

據報導，就在生意做的風生水起的時候，卻傳出「安徽出了一個叫年廣九的資本家」的說法，還有人誣陷他貪污，甚至還被戴上了「資本家」的帽子。在年廣九遇困之際，鄧小平先後在三次談話中給予「傻子瓜子」極大的支持，讓傻子瓜子成為中國民營企業發展的一面旗幟。而年廣九也成為了中國民營經濟發展的標誌性人物之一，被稱為「改革的報春花」。

1992年初，鄧小平在南巡講話中談到：「農村改革初期，安徽出了個『傻子瓜子』問題。當時許多人不舒服，說他賺了100萬，主張動他。我說不能動，一動人們就會說政策變了，得不償失。」

在1980年和1984年，鄧小平也曾在重要場合提到「傻子瓜子」品牌創始人年廣九。1980年、1984年、1992年，是改革開放的三個重要轉折點；年廣九這個改革開放30多年來個體私營經濟的代表人物，他的命運起伏，也暗合著中國個體私營經濟的發展進程。

據安徽網報導，年廣九談起他的經營之道，「善待工人是最重要的」，他說，「我大字不識一個，就是靠工人才有了後來的成功，但我捨得給工人吃，捨得給工人工資。」

年廣九說，他一直堅持著三個思想，一是國家利益，二是人民利益，三是工人利益。「工人是企業成功的關鍵因素，老板為工人著想，那你就會成功。」