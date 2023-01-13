江西留守祖孫4人遇害 嫌犯被抓 村民說他「性格衝動」

警方抓獲嫌疑人周男。(取材自瀟湘晨報)

江西餘干縣去年12月底發生一起留守祖孫4人遭殺害事件，餘干縣警方通報稱，已抓獲嫌犯周某明，是遇害老人的鄰居，案件正在進一步偵辦。

瀟湘晨報報導，遇害的是餘干縣梅港鄉寨上村李家阪組兩名老人，以及放寒假的兩個女孩。周某明在12月30日上午將祖孫4人殺害，小的女孩才14歲左右。目前，家屬已經從外地趕回處理事情。

周姓村民說，嫌犯周某明此前做過生意，但是今年沒有出去，回到了老家蓋房子。周某明平時住在離村子有10~20公里的地方。「他在他岳父家那邊買了房子嘛，買房子買在那邊十幾年了，今年又回來做房子。」周某明性格較為衝動，搬出去後跟村裡走動較少，「平時也是說幾句話他就能夠暴跳如雷的那種。」

周姓村民稱，被害老人平時在村附近的水庫幫人養魚掙點錢，今年周某明回村蓋房子，有一次周某明澆築樓面，老人還向老闆請假「要幫鄰居幫工，做點事」。老人平時也會問周某明要不要幫忙，周某明稱「不用，工程是包掉的」。

「不太清楚為什麽會這樣，村里隔壁鄰居做房子有一點小事情的話，但是這不至於升級（矛盾），說下就過了。」周姓村民稱，不清楚他們之間的具體矛盾，但事發前周某明有些行為令人費解。「事發前一兩個月，周某明家裡也發生了一些事情，他好多行動讓人費解，比如說情緒方面、態度方面等，都有點讓人費解的那種。」