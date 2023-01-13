我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

江西留守祖孫4人遇害 嫌犯被抓 村民說他「性格衝動」

中國新聞組／北京13日電
警方抓獲嫌疑人周男。(取材自瀟湘晨報)
警方抓獲嫌疑人周男。(取材自瀟湘晨報)

江西餘干縣去年12月底發生一起留守祖孫4人遭殺害事件，餘干縣警方通報稱，已抓獲嫌犯周某明，是遇害老人的鄰居，案件正在進一步偵辦。

瀟湘晨報報導，遇害的是餘干縣梅港鄉寨上村李家阪組兩名老人，以及放寒假的兩個女孩。周某明在12月30日上午將祖孫4人殺害，小的女孩才14歲左右。目前，家屬已經從外地趕回處理事情。

周姓村民說，嫌犯周某明此前做過生意，但是今年沒有出去，回到了老家蓋房子。周某明平時住在離村子有10~20公里的地方。「他在他岳父家那邊買了房子嘛，買房子買在那邊十幾年了，今年又回來做房子。」周某明性格較為衝動，搬出去後跟村裡走動較少，「平時也是說幾句話他就能夠暴跳如雷的那種。」

周姓村民稱，被害老人平時在村附近的水庫幫人養魚掙點錢，今年周某明回村蓋房子，有一次周某明澆築樓面，老人還向老闆請假「要幫鄰居幫工，做點事」。老人平時也會問周某明要不要幫忙，周某明稱「不用，工程是包掉的」。

「不太清楚為什麽會這樣，村里隔壁鄰居做房子有一點小事情的話，但是這不至於升級（矛盾），說下就過了。」周姓村民稱，不清楚他們之間的具體矛盾，但事發前周某明有些行為令人費解。「事發前一兩個月，周某明家裡也發生了一些事情，他好多行動讓人費解，比如說情緒方面、態度方面等，都有點讓人費解的那種。」

上一則

大手客豪斥2136萬美元購8伙 香港樓市近半年最大筆

下一則

港新音樂之父林樂培96歲逝世 作品獲選20世紀華人經典

延伸閱讀

磨一磨性子？江西新娘拜堂前坐竹筐5小時 腳不准碰地

磨一磨性子？江西新娘拜堂前坐竹筐5小時 腳不准碰地
貨車撞出殯隊伍 江西南昌嚴重車禍已19死20傷

貨車撞出殯隊伍 江西南昌嚴重車禍已19死20傷
日世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」 懸賞金2000萬日圓

日世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」 懸賞金2000萬日圓
舅舅驚傳遇害 WTO秘書長譚德塞崩潰一度想取消記者會

舅舅驚傳遇害 WTO秘書長譚德塞崩潰一度想取消記者會

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議