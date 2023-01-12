遊三亞網紅景點 1家4口全溺斃

海南三亞發生意外，一家四口全遭溺斃，圖為救難人員為救上岸的溺水者做心肺復甦術，可惜仍回天乏術。（取材自海南網）

中國解封後，海南三亞成為旅遊勝地之一，但日前有一家四口在三亞海棠區水域遊玩不幸溺水，四人全遭溺斃。

奔流新聞報導，有網友表示，7日在海南三亞市海棠區後海村附近海域多人溺水，有人溺亡。網友發布的視頻顯示，多名搜救人員正在海域搜救，岸邊有搜救人員正在為溺水人員進行心肺復甦。

報導稱，不幸溺水的四人為甘肅 蘭州的一家人，在城關區灘尖子經營一家菸酒店，近日去三亞遊玩。遇難的是店主和其母親，還有店主的妻弟，失聯的是店主16歲的兒子。

澎湃新聞報導，11日上午，三亞市海棠區應急管理局一名工作人員證實，經連日搜救，10日晚上，這名16歲失聯男孩已找到，不幸已無生命體徵。

海棠區應急管理人員稱，事發海域是一處網紅打卡點，附近設立了告示牌，以告知遊客此海域危險，禁止下海。

目擊者稱，事發時間為1月7日下午，事發地為海棠區後海村蜈支洲島南側的皇后灣海域，該海域是禁止下海的，事發時附近還立了很多警示牌。幾名遊客出事的海域浪特別大，這一片海域還有暗流，人也比較少，萬一發生危險救援非常困難。這名網友提醒說，海裡遇到暗流，一般人根本沒辦法處理，即使會游泳 的人也會非常危險，來三亞遊玩的遊客一定要注意。

據@中國消防，離岸流是當海風吹起海浪，海浪在岸邊不斷匯集，形成重回海洋的回流，它是海邊的「致命殺手」。消防提醒：禁止游泳海域千萬不要下水，以免遇到危險。

離岸流是海岸邊一股射束似的狹窄而強勁的水流，它以垂直或接近垂直於海岸的方向向外海流去。由於離岸流流速極快，而且表面平靜具有迷惑性，因此危險性極大。