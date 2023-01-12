逝者手握連花清瘟 轉傳被告 被指貶損以嶺藥業、挖苦鍾南山

該用戶在貼出逝者生前手握著連花清瘟圖片。(取材自微博)

中國疫情嚴峻，有人染疫後等不到治療，一名網友發訃告指某人臨終前還在曬連花清瘟，收到以嶺藥業律師函。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，微博 用戶「聶聖哲 2023 」發文稱，「收到了連花清瘟生產商以嶺藥業的律師函」，配圖為一份來自北京市藍鵬律師事務所發給聶聖哲的律師函。

此前2022年12月22日，「聶聖哲 2023」曾發布一份頗受網友關注的訃告。「訃告」稱，「王某同志臨終前，還堅持發朋友圈，曬連花清瘟膠囊……我們已經將王某去世前手裡握著連花清瘟膠囊的圖片發給了鍾南山院士、吳以嶺院士，感謝他們為川大校友的健康作出的卓越貢獻。」該文在互聯網各平台廣泛傳播，引發不少爭議。

律師函稱，聶聖哲利用逝者的去世，用夾帶私貨的方式隱晦地用文字及圖片把逝者與連花清瘟膠囊結合在一起，意圖用逝者死亡貶損連花清瘟膠囊以及以嶺藥業，有意抹黑中醫藥學。並用譏諷挖苦的方式侵犯鍾院士、吳院士的名譽。

該律師函要求刪除其在新浪微博平台帳戶「聶聖哲 2023」及微信 朋友圈發布的相關侵權言論；在該微博帳戶置頂位置及微信朋友圈、全國範圍內公開發行的報紙上向以嶺藥業公開賠禮道歉，道歉持續時間不少於90日。

報導稱，聶聖哲通過微博平台回應該律師函。聶聖哲稱，「很高興收到了連花清瘟生產商以嶺藥業的律師函，以嶺藥業提出要我連續道歉90日，也沒說清楚是登門道歉，還是，直播道歉。如果登門道歉，我還要做好到石家莊住三個月的準備；如果直播道歉，一是直播這個活很累，我身體扛不住，二是，如果直播沒人來聽，算不算數？」