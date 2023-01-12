不滿被拍 王思聰涉夥眾打人 行拘7天
上海靜安警方12日釋出通報，11日早上4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。經查，一名王姓男子誤以為在路邊候車的陳某對其拍照，引發糾紛，王男等人對陳某圍毆。據新京報報導，打人者是前首富、萬達集團董事長王健林的兒子王思聰。
據通報，王思聰與孫男、魏男、余男誤以為在路邊等車的陳某對他們拍照，陳某稱未拍攝，雙方發生爭吵。
王思聰等人對陳某圍毆，造成陳某鼻部受傷。經司法鑑定，陳某是輕微傷。
警方認定王思聰等人實行暴力，王思聰與孫男被行政拘留七天，並罰款500元（人民幣，下同，約74.3美元）；魏男、余男被行政拘留五天，罰款500元。
目前因王思聰等人提請行政複議，警方對四人暫緩執行行政拘留。
王思聰日前才被爆料，牽手只有20歲新女友現身海南三亞，據網友猜測，王的新女友應該是一位高中生或者剛入學的大學生。
王思聰當天到海南，在眾人的簇擁下，王思聰與女友在一位工作人員的帶領下來到「椰子雞」店面，可能是工作人員的行為觸怒到他，他便停下腳步，但手中仍牽著女友，隨即開口發飆，斥責工作人員，一句：「你當我傻X啊？」現場氣氛尷尬，隨後他與後邊的一位人員交代了幾句，便揚長而去。
王思聰4月時不滿中國防疫「封城」，天天核酸檢測政策，發文痛批「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。」疑似文章當中提及「奴性」兩字，王思聰直接被微博官方禁言，沒想到還沒解除限制，其帳號一夕間消失。
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