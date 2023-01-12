國漫「中國奇譚」暴紅…家長：嚇哭孩子 網友：沒看過格林童話？

動畫「鵝鵝鵝」中狐貍公子與鵝。（取材自微博）

由11個導演 創作的8集系列動畫短片集「中國奇譚」，才播出三集，就在豆瓣獲得9.5分超高評價，留白有意境的水墨風格，與妖怪的深刻共情令網民大讚國漫聲勢再起。不過，但該動畫卻引發家長群起砲轟，認為內容不適合小朋友觀看。此舉引發大量網友批評，「誰說動畫一定是給小朋友看的」、「動畫的存在也是屬於成年人的」。

正觀新聞報導，作為致敬中國動畫誕生100周年的作品，「中國奇譚」由八個根植於中國傳統文化的獨立故事組成，包括「小妖怪的夏天」、「鵝鵝鵝」、「林林」、「鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙」、「小滿」、「玉兔」、「小賣部」、「飛鳥與魚」。雖然目前才播到第三集，「中國奇譚」在bilibili平台播放量累計已超5000萬，更是以9.5分登頂豆瓣一周華語口碑劇集榜。

動畫「小妖怪的夏天」呈現小豬妖在底層工作的辛酸。（取材自微博）

其中最受觀眾歡迎的第一集「小妖怪的夏天」，講述了從小生活在浪浪山的小豬妖，幫助西天取經的唐僧師徒四人脫險的故事。雖然劇情原型取自「西遊記」，但片中小豬妖的故事體現出的「妖界職場、996、內卷、畫大餅」，讓不少當代打工人深深共情。

但在全網好評的同時，有家長表示這部動畫片，「給自己的孩子造成了不良影響」。家長提到：「一個動畫片一般是給孩子看的，我的孩子看第一集的時候被烏鴉的裝鬼給嚇哭了，第二集開始不到一分鐘就被嚇哭了。這是拍給孩子看的嗎？孩子看了絕對童年陰影。」

這個話題引起網友熱烈討論，登上熱搜。有網友認為，「誰說動畫一定是給小朋友看的！」，也有人說，「沒有看過國外的格林童話嗎？」

網友指出，「這部動畫明顯就是給成年人看的」，還有觀點指出，「動畫是一種藝術表現形式，它不代表低齡和幼稚，動畫的存在本身也是屬於成年人的」。