重慶公司為加薪50元道歉 網：有老闆只加20元

每到年底，領個好年終過年是打工人最大的希望。（歐新社）

年關將近，兩封公司給全員工的道歉信，引起網友關注。重慶一家公司因只能給員工加薪50元（人民幣，下同）向員工致歉，引起不少網友的羨慕，直呼「良心企業」；廣州則有一家公司，不發年終獎金，而是買了兩頭牛、十頭羊，寄養在新疆 牧民家中，等著七、八月員工旅行宰來吃。

綜合媒體報導，重慶美心集團因只能給員工加薪50元而向員工致歉，人資表示，該公司自1989年成立以來，始終堅持每年上調薪資，調薪的標準不低於100元，但公司去年效益不好，因此今年的薪資漲幅較低，此次調薪涉及6000多名員工。

網友讚許這家公司為微薄加薪而道歉，認為「不在於錢多錢少，這是態度問題」、「良心資本家太少」、「說實話，這年頭不降薪就算漲了」。還有網友爆出比50元人民幣更少的加薪金額，有人說過只加薪20元人民幣，老闆也沒道歉，這家公司真是佛心。

此外，位於廣州的三潮元老文創公司致信員工，決定取消年終獎、欲邀請員工夏天去新疆聚餐。信中提到，公司因為疫情 及其它原因沒有完成年度業績目標，決定不發年終獎，但是為了鼓舞士氣，公司買了兩頭牛、十頭羊，現寄養在新疆牧民家中，等到七、八月份，全體員工一起去新疆，烹羊宰牛，把酒言歡。