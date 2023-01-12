余景天參加的選秀節目 因倒奶事件停播

擁有加拿大國籍的藝人余景天在上海虹橋機場現身，大量粉絲聚集接機造成現場壅堵。（取材自微博）

曾參加南韓選秀的余景天，在「青春有你3」選秀過程中，因為家庭背景引發爭議退賽。當時「青3」發生倒奶打投、後援會懲罰粉絲事件，令飯圈文化沾染負評。雖然余景天爭議不停，但他的人氣依舊在線，2021年9月在某機場，同樣出現粉絲為了追余景天指著輔警大罵的畫面。

綜合媒體報導，2002年出生的余景天在16歲時參加南韓男團選秀「PRODUCE X 101」並在總決賽獲得第20名，是唯一進入決賽的外籍選手。

2021年曾參加「青春有你3」選秀，他在青3中人氣排名第一，C位出道的可能性非常大，但余景天被爆出擁有中國及雙重國籍。他在加拿大 參加節目中稱自己是「加拿大人」，而回國之後又為了獲得認可稱自己為中國人。

「青春有你3」賽制中，粉絲需要幫參賽者投票 以衝出人氣排名。投票的方式是購買與節目聯名的牛奶 ，透過瓶蓋上的QR CODE投票。2021年4月10日，余景天的後援會發文，稱要「懲罰」沒完成聲援打榜任務的粉絲。

4月29日爆發「倒奶打投」事件，網上流出大量牛奶被倒掉的畫面，曝出粉絲為了投票真金白銀地購買牛奶，投票之後，大量牛奶只能隨便倒溝渠。

「你一票，我一票，哥哥今天就出道」，倒奶打投事件造成青3節目停播整改，倒奶事件雖然不是因為余景天而起，但他最後以身體原因退賽，也成為當時重磅消息。偶像帶來的「飯圈文化」引發媒體批評及多個部門重拳出擊整治，盛極一時的選秀節目出道也畫上休止符。

另外，余景天另一爭議是的身分及家庭背景被傳不夠正面。有網友爆料余景天的父母在四川成都經營的夜總會KTV傳出涉黃、涉毒，且KTV就開在學校不遠處，對青少年的心理健康造成了極大的不良影響。2022年8月，余景天的母親公開自己以及余景天父親余萍的「無犯罪紀錄證明」回應公眾質疑。